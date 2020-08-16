Пронизаний порожнинами і жив у воді: вчені відкрили новий вид динозавра
У Великій Британії виявили залишки раніше невідомого динозавра. Вчені вважають, що цей хижак був родичем тиранозаврів.
Дослідники з університету Саутгемптона вважають, що динозавр жив приблизно 115 мільйонів років тому. Про це пише CNN.
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Що відомо про невідомого динозавра
Новий вид динозавра мав довжину близько чотирьох метрів і жив у воді, але в його кістках було чимало порожнин.
Вчені прийшли до такого висновку, вивчаючи кістки, знайдені у 2019 році на пляжі острова Вайт поблизу південного узбережжя Англії. За їхніми словами, тварина жила в крейдяний період.
Нас вразило, наскільки порожнистим був цей хижак – він наскрізь пронизаний повітряними просторами. Частини його скелета, мабуть, були тендітними,
– зазначив Кріс Баркер, аспірант університету, який керував дослідженням.
Новий вид динозавра назвали Vectaerovenator inopinatus на честь тих самих порожнин в його кістках, які допомогли класифікувати тварину як теропода.
У динозавра під водою в скелеті було чимало порожнин / Фото DARREN NAISH
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