У Великій Британії виявили залишки раніше невідомого динозавра. Вчені вважають, що цей хижак був родичем тиранозаврів.

Дослідники з університету Саутгемптона вважають, що динозавр жив приблизно 115 мільйонів років тому. Про це пише CNN.

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Що відомо про невідомого динозавра

Новий вид динозавра мав довжину близько чотирьох метрів і жив у воді, але в його кістках було чимало порожнин.

Вчені прийшли до такого висновку, вивчаючи кістки, знайдені у 2019 році на пляжі острова Вайт поблизу південного узбережжя Англії. За їхніми словами, тварина жила в крейдяний період.

Нас вразило, наскільки порожнистим був цей хижак – він наскрізь пронизаний повітряними просторами. Частини його скелета, мабуть, були тендітними,

– зазначив Кріс Баркер, аспірант університету, який керував дослідженням.

Новий вид динозавра назвали Vectaerovenator inopinatus на честь тих самих порожнин в його кістках, які допомогли класифікувати тварину як теропода.



У динозавра під водою в скелеті було чимало порожнин / Фото DARREN NAISH

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