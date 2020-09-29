Російська пропаганда набуває все більш дивних форм: "журналіст" Дмитро Кисельов взявся спростовувати те, що Олексія Навального отруїли. А обрав для цього вкрай нелогічний спосіб: поїхав на ніч пожити у готельний номер, в якому перед відльотом із Томська мешкав опозиційний політик.

Дмитро Кисельов, відомий російський пропагандист та прихильник Путіна, пише 24 канал, для своєї програми вирішив зняти неординарний сюжет: він поїхав до Томська у готель Xander, де отруїли опозиційного політика Олексія Навального.

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У той час як у цивілізованому світі факт отруєння Навального хімічною речовиною з групи "Новачок" не викликає сумнівів (це підтвердили кілька лабораторій у різних країнах), російські пропагандисти продовжують розвивати мантру Путіна про те, що "Навальний міг сам виробити "Новачок" і випити його".

От і Кисельов заночував у номері, в якому ночував Навальний перед вильотом із Томська (саме в тому польоті йому стало погано, а з номера дістали пляшку, на якій знайшли сліди отрути). На думку пропагандиста, факт його ночівлі у номері Навального доводить, що отруєння не було.

Мовляв, якби у номері була б небезпека, його б закрили. Можливо, якби номер не був у російському готелі та в Росії – його б дійсно закрили. А так – геть не зрозуміло, з чого Кисельов зробив свої висновки. Тим більше, що ледь згодом у цьому ж відео він заявив, що отруйну пляшку у номер хтось приніс.

Протягом короткого сюжету Кисельов встиг у халаті поголитися на камеру, сформулювати кілька нових теорій світової змови та чомусь згадати про свою дружину, яка в Томськ поїхати погребувала.

Навальний з гумором відреагував на це відео: мовляв, халат він у номері якраз не одягав – тож нехай Кисельов про всяк випадок заїде до аптеки за атропіном.

А вот халат я как раз не надевал. Если он висит с тех времён, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента «что-то не то» до отключки у него будет примерно 15 минут. https://t.co/no2smT9XS9 — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

Але Кисельов жарту не зрозумів й одразу поспішив написати у соцмережі, що з ним все гаразд. І ще з ним поруч раптово звідкись взялася дружина з дітьми.

Як довго триватиме "миле спілкування" Навального та Кисельова – наразі не відомо. Але відомо, що після отруєння "Новачком" від моменту "щось не так" до "вже пізно" може минути лише 15 хвилин.

Усі новини про отруєння в Росії Навального хімічною зброєю з групи "Новачок" – читайте за посиланням.