Президент Франції Макрон назвав отруєння Навального спробою вбивства, яка сталася на території Росії. Причому із застосуванням забороненої хімічної зброї, також виготовленої у Росії.

Росія повинна пояснити отруєння Навального

Цей факт – застосування забороненого хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального – є безсумнівним. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, пише Інтерфакс-Україна.

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Говорив про це Макрон у Вільнюсі під час спільної пресконференції з президентом Литви Науседою 28 вересня.

Це спроба вбити. Агресія, яка сталася в Росії й сталася щодо російського опозиціонера з використанням російської речовини. Так що Росія повинна пояснити цю ситуацію,

– наголосив Макрон.

І додав, що міжнародна спільнота має попросити цих роз'яснень, а після їхнього отримання – "приймати рішення" та "вдаватися до дій". У будь-якому випадку – країни Заходу "діятимуть методично".

Факт отруєння хімічною зброєю – безсумнівний

"Розслідування триває. Зроблені національні експертизи – Франція, Німеччина, Швеція надали свої висновки", – нагадав Макрон.

Нам абсолютно ясно, що було застосовано хімічну зброю із забороненими хімічними речовинами,

– заявив президент Франції.

Щодо наслідків цього злочину в міжнародному правовому полі, то про них говоритимуть після завершення розслідування Організацією з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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