Це спроба вбити, – Макрон пояснив, чому саме Росія має пояснювати отруєння Навального
Президент Франції Макрон назвав отруєння Навального спробою вбивства, яка сталася на території Росії. Причому із застосуванням забороненої хімічної зброї, також виготовленої у Росії.
Росія повинна пояснити отруєння Навального
Цей факт – застосування забороненого хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального – є безсумнівним. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, пише Інтерфакс-Україна.
До теми "Знак для Росії": Меркель відвідала Навального в берлінській клініці
Говорив про це Макрон у Вільнюсі під час спільної пресконференції з президентом Литви Науседою 28 вересня.
Це спроба вбити. Агресія, яка сталася в Росії й сталася щодо російського опозиціонера з використанням російської речовини. Так що Росія повинна пояснити цю ситуацію,
– наголосив Макрон.
І додав, що міжнародна спільнота має попросити цих роз'яснень, а після їхнього отримання – "приймати рішення" та "вдаватися до дій". У будь-якому випадку – країни Заходу "діятимуть методично".
Факт отруєння хімічною зброєю – безсумнівний
"Розслідування триває. Зроблені національні експертизи – Франція, Німеччина, Швеція надали свої висновки", – нагадав Макрон.
Нам абсолютно ясно, що було застосовано хімічну зброю із забороненими хімічними речовинами,
– заявив президент Франції.
Щодо наслідків цього злочину в міжнародному правовому полі, то про них говоритимуть після завершення розслідування Організацією з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).
Зверніть увагу Путін дав зрозуміти, що Навальний не повернеться додому, – російський публіцист
Отруєння Навального: що слід пам'ятати
- 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано в літаку.
- Транспорт екстрено посадили в Омську, у місцевій лікарні він впав у кому.
- Невдовзі політика забрали на лікування до Німеччини у берлінську клініку "Шаріте".
- Саме німецькі лікарі спершу виявили, що Навального отруїли хімічною зброєю з родини "Новачок".
- Згодом це підтвердили й експертизи в інших країнах.
- У вересня Навальний вийшов з коми.
- Водночас Путін заявив, що опозиціонер міг сам виготовити отруту і випити її.