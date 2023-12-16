Зробив він це з посиланням на слова свого хазяїна Владіміра Путіна, який напатякав щось про "роботу до перемоги". Тож путінський посіпака вирішив підтримати хворі фантазії кремлівського диктатора, пише 24 Канал.

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Фантазії пропагандиста висміяли його "колеги"

Так, Гурульов чомусь впевнений, що окупаційному війську пощастить посунути лінію фронту й перед ними постане завдання "форсування великих водних перешкод, штурм мільйонних міст і бойові дії в Карпатах".

Що цікаво "колег" російського пропагандиста, зокрема Владіміра Соловйова та Маргаріти Симоньян, неабияк розсмішила його заява. Можливо, вони не були готові до такого польоту фантазії Гурульова. Та Соловйов, який відомий своїми цинічними заявами про захоплення ледь не половини цивілізованого світу, вирішив, що на Карпатах зупинятися не треба.

Та я б і Піренеї (гори між Францією та Іспанією – 24 Канал) не спивав би,

– заявив Соловйов.

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