Пропаганду ЛГБТ-збочень слід криміналізувати, – заступник мера Сум про свій скандальний допис

Заступник мера Сум Максим Галицький вважає, що його допис у соцмережі про КиївПрайд – 2019 перекрутили, оскільки про відправлення ЛГБТ-активістів до концтаборів він не писав жодного слова. Водночас чиновник наголошує, що пропаганду ЛГБТ-збочень слід криміналізувати, відтак люди, які проводять таку пропаганду, мають потрапити до місць позбавлення волі.

Напередодні у Києві та низці українських міст пройшов Марш рівності. У столиці у такій ході брали участь, за офіційними даними, близько 8 тисяч осіб. Учасники заходу виступали проти дискримінації та насильства щодо ЛГБТ-спільноти.

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Дещо неоднозначно на КиївПрайд – 2019 відреагував заступник міського голови Сум Максим Галицький. Він, зокрема, виставив у соцмережі світлину в'язнів нацистського концтабору Заксенгаузен із нашитими на одяг перевернутими вершинами донизу трикутниками. Так у концтаборах Третього Райху позначали гомо- та бісексуальних чоловіків.

ЛГБТ-прайд здорової людини. Вірю, не за горами час, коли так звані прайди матимуть саме такий вигляд,

– підписав свій допис чиновник.



Допис Максима Галицького про КиївПрайд – 2019

Наразі цей пост є недоступним. Щоправда, у коментарі "UA:Новини" Галицький зазначив, що нічого не видаляв і його заблокувала соцмережа. Крім того, він наголошує, що реакцію на КиївПрайд ЗМІ перекрутили, а громадськість неправильно зрозуміла.

Щодо концтаборів я не писав жодного слова. Я вважаю, що пропаганду ЛГБТ-збочень слід криміналізувати. Відповідно особи, які займаються пропагандою збочень повинні відповідати відповідно до кримінального законодавства,

– вважає заступник мера Сум.

Крім того, сам допис у соцмережі, через який здійнявся скандал, Галицький назвав "невдало підібраним жартом", який він опублікува "на емоціях".

"Але це не виключає того факту, що осіб, які пропагують ЛГБТ-збочення мають притягати до кримінальної відповідальності, і їм слід буде відбувати певний термін або виправні роботи у місцях позбавлення волі. Така моя особиста думка", – додав він.

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Крім того, чиновник категорично не сприймає "політику уряду щодо потурання ЛГБТ-пропаганді та поступового впровадження ґендерної ідеології".

"Особливо обурили заяви представників МОЗу та КМДА щодо особистої участі посадових осіб в ґей-параді", – каже заступник мера Сум.

Також він вибачився за свій вчинок перед "жертвами та рідними жертв концтаборів, ув'язнених націонал-соціалістичним режимом".

"Я усвідомлюю, що як посадова особа маю завжди керуватися холодним розумом. Гра на почуттях стражденних, навіть у такий спосіб, є неприпустимою. У разі, якщо я в чомусь порушив законодавство України – з гідністю готовий понести встановлену законом відповідальність. Разом ыз тим вважаю, що як громадянин України маю право вільно висловлювати свою позицію щодо неприпустимості ЛГБТ-пропаганди, задля захисту інституту сім'ї та здорового майбутнього українських дітей", – констатував Галицький.

Зауважимо, через його допис вже розпочато провадження за статтею Кримінального Кодексу "Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми переконаннями".

До слова, цьогорічний КиївПрайд не минув без інших провокацій. Так, ще до початку ходи кілька молодиків намагалися закидати нечистотами правоохоронців і її учасників, але поліцейським вдалося цьому завадити.

На Парковій зупинили автобус, який віз до центру 200 кондомів із лайном. Щоб їх наповнити фекаліями, на Жуковому острові працювала ціла "лайнолабораторія". А щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали 4 біотуалети,

– розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

А вже після Маршу рівності молодики сильно побили маріупольського активіста й волонтера Сергія Моржова, який брав участь у КиївПрайді. Невідомі спершу забризкали хлопця газом, а вже опісля розірвали на ньому футболку, вигукуючи образливі слова.

Що таке КиївПрайд? Ця громадська організація виступає за права ЛГБТ-спільнот та займається формуванням поваги до цих прав в Україні. Її діяльність полягає в організації та проведенні різних культурно-просвітницьких заходів, мета яких – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти та про буденне життя її представників. Один із найвідоміших заходів КиївПраду – щорічний Марш рівності.



За 5 років діяльності організації усі їхні заходи супроводжуються провокаціями з боку радикальних та консервативних організацій. Ті звинувачують учасників і організаторів здебільшого у "руйнуванні традиційних цінностей".



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