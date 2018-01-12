03:18
13 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Прокляття імені Навального. Стаття за
Вєсті Кремля
22:37, 12 січня
Вєсті.UA. Зоряні війни в Криму. У Харкові не лишилось суддів
Вєсті.UA
21:17, 12 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Проповіді чи пропаганда: чому пікетують церкви Московського патріархату в Україні

20:13, 12 січня 847 Читать новость на русском

Після того, як у Запоріжжі священник відмовився відспівувати дитину, бо похрестили її у Київському патріархаті, до храмів Московського патріархату по всій Україні почали зходитися обурені. Тут згадали всі випадки: як у церквах пропагували сепаратизм, як під час Майдану у Києво-Печерській лаврі переховувалися "тітушки".

8 січня активісти радикальної організації "С14" заблокували вхід до Києво-Печерської лаври. Причиною обурення став конфлікт двох православних патріархатів – Московського і Київського.

Пікет Києво-Печерської лаври

Подібні акції також відбулись у Запоріжжі, де сталася трагедія, Вінниці, Харкові.

Активісти "Правого сектору" лишили на воротах Благовіщенського собору аркуші з написами "У цих стінах померла віра". Вони не хочуть, аби в Україні лишалися священнослужителі Московського патріархату.

Читайте також: Є православна, а є лжецерква, – священик із Запоріжжя прокоментував відмову відспівувати дитину

Московський патріархат не зміг закрити очі на акції протесту, адже активісти заблокували головні храми. Тому до протестуючих вивели прихожан, семінаристів та священників.

Долучитися до діалогу навіть прибув настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло. І цей візит став скандальним. Він сказав, що Крим українським ніколи не був.

Митрополит Павло, як і вся Православна церква Московського патріархату, часто опиняються у подібних скандалах. Масла у вогонь додає активна підтримка священнослужителями політики Кремля.

Величезна кількість людей, які були попами в Московському патріархаті, пішли воювати зі зброєю проти України. Багато хто зараз присягнув так званим "Л/ДНР", вони присягнули окупантам Криму,
– сказав член національно-визвольного руху "Правий сектор" Вадим Познюков.

Часто російську православну церкву називають відділом ФСБ, а священників – його агентами. Достовірних фактів мало, але відомо, що церква стала інструментом силовиків у 1943 році під час Другої світової. Тоді була створена так звана Рада у справах Російської православної церкви. За дорученням Сталіна на звільнених від нацистів територіях активно відбудовувались церкви та храми, в яких "агенти у рясах" під час богослужінь виявляли зрадників Вітчизни.

Читайте також: Как правильно бороться с Московским патриархатом

Після Другої світової російська церква лишилася елементом пропаганди та важелем впливу на віруючих людей. До неї відноситься і Українська православна церква Московського патріархату, яку зараз звинувачують у пропагуванні тероризму та співпраці із Кремлем.

Їхні такі дії, що зараз є, підкреслюють, що фактично вони керовані патріархом Кирилом і Кремлем, які проводять пропутінську політику в Україні,
– вважає екс-керівник відділу патріаршої курії Української греко-католицької церкви Ігор Ожиївський.

Цікаво, що в Службі безпеки України діє управління "Н" при Департаменті захисту національної державності. Його головне завдання – це протидія впливу закордонних релігійних центрів. Однак, його керівник Дмитро Ігнатович не змінювався ще з часів Майдану, стверджує колишній радник голови СБУ Юрій Михальчишин.

Каже, під час Революції керівник управління "Н" займався так званою "профілактичною роботою" з Київським патріархатом, аби священники під час розгону не били у церковні дзвони, попереджаючи таким чином активістів про небезпеку.

Напрямок управління "Н" – протидія деструктивному впливу Московського патріархату на суспільно-політичні процеси в Україні. Чудово розуміємо, що в продовж останніх двох-трьох років ця робота була як мінімум занедбана, а можливо цілеспрямовано саботувалася,
– підкреслив колишній радник голови СБУ Юрій Михальчишин.

Можливо, через це Московський патріархат і досі активно продовжує свою діяльність. Більше того, СБУ останнім часом має теплі відносини з церквою. Про це свідчать їх публічні діалоги. Один з таких провів Юрій Тандіт. В СБУ він займається питанням звільнення українських полонених. У своїй авторській програмі він поспілкувався із тим самим митрополитом Павлом, зокрема, і про війну на Донбасі.

Я не знаю, кому ця війна потрібна. Брат б'є брата. Чому? Якщо там є росіяни, я не знаю, не буду стверджувати, то вони теж браття. Ми одного хрещення, однієї історії,
– сказав настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло.

Зв'язок президента Петра Порошенка з російською церквою і справді тісний: 9 років тому його посвятили у сан диякона. Офіційні фото з церемонії на сайті виклав храм УПЦ МП, в якому все і відбувалося. На публічних же заходах президент відвідує храми Київського патріархату.

Петро Порошенко 9 років назад отримав сан диякона УПЦ МП

Керівника церкви, яку активісти націоналістичних організацій пов'язують із ФСБ, часто можна побачити поряд з президентом на офіційних церемоніях. Востаннє той зустрічав українських полонених.

У Московському патріархаті кажуть, що допомагають звільняти українських в'язнів. А вплив на церкву російської влади заперечують. А от чи правильно зробив запорізький священник, відмовившись відспівувати дитину, вирішуватиме слідство. Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо дискримінації за релігійними поглядами.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: релігія Новини України Скандал УПЦ МП протести
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Чем живет мир: революция в Тунисе,
12 січня, 23:00 Чем живет мир: революция в Тунисе, "Огонь и ярость" в Белом доме и коммунисты в открытом космосе
219
Головні новини 12 січня:
12 січня, 22:22 Головні новини 12 січня: "благодійник" Путін, кір наступає та деталі вбивства таксистки
754
Все, что нужно знать родителям о кори: кого и когда прививать
12 січня, 22:00 Все, что нужно знать родителям о кори: кого и когда прививать
Все про здоров'я 871
6 текстів щедрівок українською мовою
12 січня, 21:00 6 текстів щедрівок українською мовою
19313
Про розстріл пасажирського автобуса терористами 3 роки тому
12 січня, 20:00 Про розстріл пасажирського автобуса терористами 3 роки тому
Віталій Дейнега 586
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Суркіси виграли апеляцію на мільярди у Нацбанку
 8 листопада 2017 , 18:54
Миротворці ООН на Донбасі: Порошенко скоординував підходи з генсеком ОБСЄ
 13 вересня 2017 , 20:14
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук