Проповіді чи пропаганда: чому пікетують церкви Московського патріархату в Україні

Після того, як у Запоріжжі священник відмовився відспівувати дитину, бо похрестили її у Київському патріархаті, до храмів Московського патріархату по всій Україні почали зходитися обурені. Тут згадали всі випадки: як у церквах пропагували сепаратизм, як під час Майдану у Києво-Печерській лаврі переховувалися "тітушки".

8 січня активісти радикальної організації "С14" заблокували вхід до Києво-Печерської лаври. Причиною обурення став конфлікт двох православних патріархатів – Московського і Київського.

Пікет Києво-Печерської лаври

Подібні акції також відбулись у Запоріжжі, де сталася трагедія, Вінниці, Харкові.

Активісти "Правого сектору" лишили на воротах Благовіщенського собору аркуші з написами "У цих стінах померла віра". Вони не хочуть, аби в Україні лишалися священнослужителі Московського патріархату.

Читайте також: Є православна, а є лжецерква, – священик із Запоріжжя прокоментував відмову відспівувати дитину

Московський патріархат не зміг закрити очі на акції протесту, адже активісти заблокували головні храми. Тому до протестуючих вивели прихожан, семінаристів та священників.

Долучитися до діалогу навіть прибув настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло. І цей візит став скандальним. Він сказав, що Крим українським ніколи не був.

Митрополит Павло, як і вся Православна церква Московського патріархату, часто опиняються у подібних скандалах. Масла у вогонь додає активна підтримка священнослужителями політики Кремля.

Величезна кількість людей, які були попами в Московському патріархаті, пішли воювати зі зброєю проти України. Багато хто зараз присягнув так званим "Л/ДНР", вони присягнули окупантам Криму,

– сказав член національно-визвольного руху "Правий сектор" Вадим Познюков.

Часто російську православну церкву називають відділом ФСБ, а священників – його агентами. Достовірних фактів мало, але відомо, що церква стала інструментом силовиків у 1943 році під час Другої світової. Тоді була створена так звана Рада у справах Російської православної церкви. За дорученням Сталіна на звільнених від нацистів територіях активно відбудовувались церкви та храми, в яких "агенти у рясах" під час богослужінь виявляли зрадників Вітчизни.

Читайте також: Как правильно бороться с Московским патриархатом

Після Другої світової російська церква лишилася елементом пропаганди та важелем впливу на віруючих людей. До неї відноситься і Українська православна церква Московського патріархату, яку зараз звинувачують у пропагуванні тероризму та співпраці із Кремлем.

Їхні такі дії, що зараз є, підкреслюють, що фактично вони керовані патріархом Кирилом і Кремлем, які проводять пропутінську політику в Україні,

– вважає екс-керівник відділу патріаршої курії Української греко-католицької церкви Ігор Ожиївський.

Цікаво, що в Службі безпеки України діє управління "Н" при Департаменті захисту національної державності. Його головне завдання – це протидія впливу закордонних релігійних центрів. Однак, його керівник Дмитро Ігнатович не змінювався ще з часів Майдану, стверджує колишній радник голови СБУ Юрій Михальчишин.

Каже, під час Революції керівник управління "Н" займався так званою "профілактичною роботою" з Київським патріархатом, аби священники під час розгону не били у церковні дзвони, попереджаючи таким чином активістів про небезпеку.

Напрямок управління "Н" – протидія деструктивному впливу Московського патріархату на суспільно-політичні процеси в Україні. Чудово розуміємо, що в продовж останніх двох-трьох років ця робота була як мінімум занедбана, а можливо цілеспрямовано саботувалася,

– підкреслив колишній радник голови СБУ Юрій Михальчишин.

Можливо, через це Московський патріархат і досі активно продовжує свою діяльність. Більше того, СБУ останнім часом має теплі відносини з церквою. Про це свідчать їх публічні діалоги. Один з таких провів Юрій Тандіт. В СБУ він займається питанням звільнення українських полонених. У своїй авторській програмі він поспілкувався із тим самим митрополитом Павлом, зокрема, і про війну на Донбасі.

Я не знаю, кому ця війна потрібна. Брат б'є брата. Чому? Якщо там є росіяни, я не знаю, не буду стверджувати, то вони теж браття. Ми одного хрещення, однієї історії,

– сказав настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло.

Зв'язок президента Петра Порошенка з російською церквою і справді тісний: 9 років тому його посвятили у сан диякона. Офіційні фото з церемонії на сайті виклав храм УПЦ МП, в якому все і відбувалося. На публічних же заходах президент відвідує храми Київського патріархату.

Петро Порошенко 9 років назад отримав сан диякона УПЦ МП

Керівника церкви, яку активісти націоналістичних організацій пов'язують із ФСБ, часто можна побачити поряд з президентом на офіційних церемоніях. Востаннє той зустрічав українських полонених.

У Московському патріархаті кажуть, що допомагають звільняти українських в'язнів. А вплив на церкву російської влади заперечують. А от чи правильно зробив запорізький священник, відмовившись відспівувати дитину, вирішуватиме слідство. Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо дискримінації за релігійними поглядами.