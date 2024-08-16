Зокрема, він вважає, що події на Курщині – маневр, щоб відвернути увагу. Таку думку Гіркін висловив у листі, частину з якого опублікувала дружина російського терориста Мірослава Рєгінська, передає 24 Канал.

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Гіркін висловив свою думку щодо подій на Курщині

У листі Гіркін пише, що "уважно стежить" за ситуацією на фронті. Зокрема, він висловився й щодо того, що відбувається на території Курської області. Так, російський терорист вважає, що операція Сил оборони України – це маневр, щоб відвернути увагу.

Натомість Гіркін закликає очікувати головний удар зовсім в іншому місці.

Варто очікувати другого – головного (удару – 24 Канал), в якому вони залучать основні інші резерви та авіацію (F-16). Найімовірніше – на Кримському напрямку,

– поділився власними теоріями російський терорист.

Раніше Ігорю Гіркіну-Стрєлкову, якого засудили за критику Путіна, знайшли роботу у в'язниці. Так, засудженого спочатку перевели до виправної колонії № 5 у місті Кірово-Чепецьку Кіровської області, у якій тримають колишніх співробітників силових структур. А вже після, на новому місці, Гіркіну знайшли роботу й тепер він працює кравцем у швейному виробництві.