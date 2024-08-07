Аналітики VoxCheck разом з журналістами "Суспільного" встановили, що відповідні кадри справді зняті на території Росії.

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Полонені у Курській області

Фото та відео з імовірно полоненими росіянами відзнято в районі Міжнародного автомобільного пункту пропуску "Суджа" Курської області Росії. Відстань від місця зйомки до кордону України — приблизно 0,5 кілометра,

– пише "Суспільне".

Українські та іноземні OSINT-аналітики, зокрема DeepState, OsintFlow та GeoConfirmed повідомляють про підтверджені випадки здачі росіян у полон у Курській області. Проте наразі їх точна кількість лишається невідомою.

Російські полонені у Курській області / скриншот з відео Стерненка

Де було зняти відео з курськими полоненими / фото Суспільного

Зазначимо, що у мережі також публікували кадри, на яких було зафіксовано щонайменше 22 солдати на одній з доріг Курської області або ж, за даними деяких телеграм-каналів, навіть 40 російських військовослужбовців. Повідомлялося, що після цього їх повели у бік державного кордону України.