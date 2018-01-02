Проросійська активістка обурена – в Криму ціни вищі ніж в Москві

Проросійська активістка Лариса Мельник в ефірі одного зі севастопольських видань заявила, що продукти Криму коштують набагато дорожче, ніж в великих російських містах, навіть у Москві.

Як вона сказала в інтерв’ю виданню ForPost.

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"Всюди дешевше, ніж у нас, це якийсь нонсенс! При цьому до нас приходять люди і скаржаться, що їх блокують в їх бажанні щось зробити. Ось тут уже маса питань до департаменту сільського господарства, і так далі. Виявилося, що гранти отримати непросто, і підтримку отримати непросто", – обурилась Мельник.

Вона додала, що проросійська влада тисне на підприємців.