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      Проросійські активісти готували провокації 2 травня в Одесі – фото

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      Проросійські активісти готували провокації 2 травня 2020 в Одесі
      Під час обшуку виявили агітки сепаратистського характеру / Пресслужба СБУ

      Представники проросійського руху "Куликове поле" готували низку провокацій у роковини трагедії в Одесі у травні 2014 року. Зокрема, планували роздавати сепаратистські агітки та газети. Плани зловмисників викрила СБУ.

      Організатори провокації хотіли створити привід для дискредитації України. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба СБУ в Одеській області.

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      Одним із напрямів антидержавних проявів мало стати розповсюдження в Одесі друкованої агітаційної продукції сепаратистського характеру із закликами до створення так званої республіки новоросія та силового захоплення державної влади,
      – мовиться в повідомленні облуправління СБУ.

      Під час обшуків у проросійських активістів виявили газети, листівки з антиукраїнською пропагандою: з поділом України на бандерівську та новоросійську, написом "Одеса – російське місто". Розпочато кримінальне провадження.

      Що відбулось 2 травня 2014 року в Одесі?2 травня 2014 року в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули 6 людей. Потім протистояння перемістилися на Куликове поле. Там було наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом. Загалом у цей день загинули 48 людей, ще близько 200 зазнали поранень.

      За інформацією активістів і свідків, антимайданівцям фінансово та організаційно допомагали з Росії. Серед них також було чимало радикально налаштованих громадян Росії.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Кримінальні новини Служба безпеки України Новини Одеси
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