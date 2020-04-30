Проросійські активісти готували провокації 2 травня в Одесі – фото

Представники проросійського руху "Куликове поле" готували низку провокацій у роковини трагедії в Одесі у травні 2014 року. Зокрема, планували роздавати сепаратистські агітки та газети. Плани зловмисників викрила СБУ.

Організатори провокації хотіли створити привід для дискредитації України. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба СБУ в Одеській області.

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Одним із напрямів антидержавних проявів мало стати розповсюдження в Одесі друкованої агітаційної продукції сепаратистського характеру із закликами до створення так званої республіки новоросія та силового захоплення державної влади,

– мовиться в повідомленні облуправління СБУ.

Під час обшуків у проросійських активістів виявили газети, листівки з антиукраїнською пропагандою: з поділом України на бандерівську та новоросійську, написом "Одеса – російське місто". Розпочато кримінальне провадження.

Що відбулось 2 травня 2014 року в Одесі?2 травня 2014 року в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули 6 людей. Потім протистояння перемістилися на Куликове поле. Там було наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом. Загалом у цей день загинули 48 людей, ще близько 200 зазнали поранень.



За інформацією активістів і свідків, антимайданівцям фінансово та організаційно допомагали з Росії. Серед них також було чимало радикально налаштованих громадян Росії.