Протести у Білорусі: влада заблокувала понад 70 інтернет-ресурсів
Білоруська влада знову розпочала наступ на незалежні інтернет-ресурси. З 21 серпня обмежено доступ до майже 70 сторінок.
Рішення блокувати сайти ухвалили у Міністерстві інформації країни
Сайти – недоступні через рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь. Про це повідомляє TUT.by.
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Заблоковано, зокрема:
- Euroradio
- Belsat
- Tribuna
- Радыё Свабода
- Платформа "Голос"
- Zubr
- AFN
- UDF
- Virtualbrest
- Vkurier.
Сайти не можуть переглянути пересічні користувачі, проте це можуть зробити провайдери. До цього повідомили про блокування популярних проксі-сервісів. Саме з їхньою допомогою люди могли користуватись соцмережами, коли 9 – 11 серпня теж блокували інтернет через протести.
Коротко про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори. Згідно з офіційними результатами, переміг Олександр Лукашенко.
- Білоруси називають результати виборів сфальсифікованими.
- Незадоволені виборці вийшли на мирні демонстрації. Проти мітингувальників "кинули" ОМОН.
- Під час акцій загинули щонайменше 4 людей, більше тисячі отримали поранення, понад 7 тисяч – затримали.
- З 11 серпня у Білорусі розпочався всенародний страйк. Тисячі співробітників не виходять на роботу, вимагаючи відставки Лукашенка та чесних виборів.