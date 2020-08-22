Білоруська влада знову розпочала наступ на незалежні інтернет-ресурси. З 21 серпня обмежено доступ до майже 70 сторінок.

Рішення блокувати сайти ухвалили у Міністерстві інформації країни

Сайти – недоступні через рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь. Про це повідомляє TUT.by.

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Заблоковано, зокрема:

Euroradio

Belsat

Tribuna

Радыё Свабода

Платформа "Голос"

Zubr

AFN

UDF

Virtualbrest

Vkurier.

Сайти не можуть переглянути пересічні користувачі, проте це можуть зробити провайдери. До цього повідомили про блокування популярних проксі-сервісів. Саме з їхньою допомогою люди могли користуватись соцмережами, коли 9 – 11 серпня теж блокували інтернет через протести.

Коротко про протести у Білорусі