У Білорусі знову відключали інтернет
Користувачі мережі у Білорусі повідомляли про проблеми з доступом до інтернету зранку 17 серпня. На 15 хвилин доступ до мережі знову обмежили. Наразі з'єднання відновлено.
У країні знову масово відключали інтернет. Мережа працювала тільки через VPN, повідомляє NEXTA live.
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Що відбувалось з інтернетом у Білорусі 17 серпня
- Проблеми зафіксували по всій країні. Безперебійний доступ до мережі зник на 15 хвилин.
- Користувачі не могли зайти на іноземні сайти, соцмережі, а також на засоби масової інформації "Белта", "Наша нива", "Белсат", tut.by.
- Телеграм відкривався тільки через проксі-сервер.
- Доступ до державних ЗМІ не обмежили.
Які проблеми з інтернетом були на початку білоруських протестів
Проблеми з інтернетом білоруси почали фіксувати по всій країні з 9 серпня. У деяких обласних центрах інтернет взагалі був відсутній. Користувачі користувались проксі-серверами та VPN. Доступ до інтернету влада відновила лише через 3 дні, 12 серпня.
Що відбувається у Білорусі: коротко
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко.
- Незадоволені виборці вийшли на мирні демонстрації. Згодом силовики влаштували масовий розгін мітингу, стріляючи по протестувальниках гумовими кулями та застосовуючи проти них грубу силу.
- З 11 серпня у Білорусі розпочався всенародний страйк. Тисячі співробітників не виходять на роботу, вимагаючи відставки Лукашенка та чесних виборів.
- 16 серпня у країні відбувся марш "За свободу". На вулиці вийшли близько 400 тисяч людей.
- Окрім цього, пройшов мітинг на підтримку Лукашенка, де виступив сам глава держави.