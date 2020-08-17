Користувачі мережі у Білорусі повідомляли про проблеми з доступом до інтернету зранку 17 серпня. На 15 хвилин доступ до мережі знову обмежили. Наразі з'єднання відновлено.

У країні знову масово відключали інтернет. Мережа працювала тільки через VPN, повідомляє NEXTA live. Цікаво: Ілона Маска просять підключити Білорусь до супутникового інтернету Starlink Що відбувалось з інтернетом у Білорусі 17 серпня Проблеми зафіксували по всій країні. Безперебійний доступ до мережі зник на 15 хвилин.

Користувачі не могли зайти на іноземні сайти, соцмережі, а також на засоби масової інформації "Белта", "Наша нива", "Белсат", tut.by.

Телеграм відкривався тільки через проксі-сервер.

Доступ до державних ЗМІ не обмежили. Які проблеми з інтернетом були на початку білоруських протестів Проблеми з інтернетом білоруси почали фіксувати по всій країні з 9 серпня. У деяких обласних центрах інтернет взагалі був відсутній. Користувачі користувались проксі-серверами та VPN. Доступ до інтернету влада відновила лише через 3 дні, 12 серпня. Що відбувається у Білорусі: коротко 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко.

Незадоволені виборці вийшли на мирні демонстрації. Згодом силовики влаштували масовий розгін мітингу, стріляючи по протестувальниках гумовими кулями та застосовуючи проти них грубу силу.

З 11 серпня у Білорусі розпочався всенародний страйк. Тисячі співробітників не виходять на роботу, вимагаючи відставки Лукашенка та чесних виборів.

16 серпня у країні відбувся марш "За свободу". На вулиці вийшли близько 400 тисяч людей.

Окрім цього, пройшов мітинг на підтримку Лукашенка, де виступив сам глава держави.