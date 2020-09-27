У Гомелі, як і в інших містах Білорусі, 27 вересня поновилися акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Силовики застосували щодо протестувальників сльозогінний газ та світло-шумові гранати.

Протести у Гомелі: як це було

Силовики намагалися розігнати людей з вулиць та навіть пустили у хід сльозогінний газ. Після застосування газу та гранат почалися жорсткі затримання. Про це повідомляє TUT.BY.

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У міліції Гомеля вже підтвердили застосування спецзасобів для розгону протестувальників. Влада міста також не стала заперечувати жорсткі розгони учасників акції опозиції.

Були поодинокі випадки застосування світло-шумових спецзасобів. Один співробітник ОМОНу стріляв вгору за допомогою спеціальної ракетниці,

– заявили у пресслужбі ГУВС Гомельського облвиконкому.

У Гомелі ОМОН жорстко розганяє мітингувальників / Фото TUT.BY

Протести 27 вересня у Білорусі: головне