У Гомелі ОМОН жорстко розганяє мітингувальників: у хід пішли світло-шумові гранати
У Гомелі, як і в інших містах Білорусі, 27 вересня поновилися акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Силовики застосували щодо протестувальників сльозогінний газ та світло-шумові гранати.
Протести у Гомелі: як це було
Силовики намагалися розігнати людей з вулиць та навіть пустили у хід сльозогінний газ. Після застосування газу та гранат почалися жорсткі затримання. Про це повідомляє TUT.BY.
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У міліції Гомеля вже підтвердили застосування спецзасобів для розгону протестувальників. Влада міста також не стала заперечувати жорсткі розгони учасників акції опозиції.
Були поодинокі випадки застосування світло-шумових спецзасобів. Один співробітник ОМОНу стріляв вгору за допомогою спеціальної ракетниці,
– заявили у пресслужбі ГУВС Гомельського облвиконкому.
У Гомелі ОМОН жорстко розганяє мітингувальників / Фото TUT.BY
Протести 27 вересня у Білорусі: головне
- 27 вересня у Білорусі проходить "народна інавгурація" опозиційної лідерки Світлани Тіхановської.
- У містах Білорусі проходять масові акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка.
- У Мінську та інших містах Білорусі вже почалися затримання, правозахисники встановили особу щонайменше 15 затриманих.
- Крім того, на тлі акцій протесту у Мінську спостерігаються проблеми в роботі інтернету, мобільний оператор "А1" пояснив причини перебоїв в мережі.