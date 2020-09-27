Білорусь продевжує протестувати проти результатів виборів та самопроголошення Олександра Лукашенка президентом країни. Так, люди не здаються та виходять на демонстрації ось уже майже 2 місяць поспіль. Зауважимо, що після таємної інавгурації самопроголошеного глави держави протести спалахнули з новою силою.

Про те, що відбулося протягом 50-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Протести в Білорусі 27 вересня:

Силовики та військова техніка в Мінську

Від самісінького ранку центр білоруської столиці перетворився на місце зосередження ОМОНівців та військової техніки. Силовики лаштують на площі Незалежності загорожі.



Силовики у Мінську



ОМОНівці ставлять загорожі



Вони вже контролюють вулиці

Водночас до Палацу незалежності – резиденції Лукашенка, вже підтягнули військову техніку та навіть машини з колючим дротом. Вочевидь, так влада готується до чергового дня протесту і масштабної демонстрації з боку мінчан.

Військова техніка в Мінську: відео

Спецтехніка на вулицях Мінська: відео

МВС обмежить рух транспорту

27 вересня міліція в Мінську вживатиме заходів щодо обмеження руху особистого і громадського транспорту, в тому числі метро. Таке рішення у МВС теж пов’язують з протестами.

"Ми просимо вибачення за незручності, які створюють учасники протестних акцій, "розважаючись" на проїжджій частині і не замислюючись, які проблеми створюють для оточуючих", – зазначили у відомстві.

Макрон хоче, аби Лукашенко пішов

Ситуацію, що вже майже другий місяць триває у Білорусі, прокоментував президент Франції Еммануель Макрон. Він вважає, що його білоруський колега має добровільно піти з посади.

Очевидно, йому (Лукашенку – 24 канал) доведеться піти. Сьогодні в Білорусі – криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії та яка утримується силою,

– зауважив Макрон.

Водночас він наголосив, що захоплюється мужністю протестувальників, оскільки "ці люди знають, на який ідуть ризик, виходячи щовихідних на демонстрації". Особливо Макрон відзначив жінок.

Білорусь проти світу та анонс конституційних змін

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей виступив перед учасниками Генасамблеї ООН і відзначився кількома голосними заявами.

Він відреагував на санкції, які проти режиму Лукашенка ввели у Литві, Латвії та Естонії і наголосив: відповідь не забариться. Окрім того, дипломат сказав, що з ситуацією в Білорусі влада розбереться самостійно та анонсував зміни до конституції держави.

Також у Білорусі звинуватили світ у "закритості" та тому, що міжнародна спільнота через пандемію "відкинула багато проблем, де потрібен реальний діалог".

Заява Тихановської

З нагоди 50 дня протестів у Білорусі лідерка опозиції Світлана Тихановська написала звернення до співгромадян. Вона наголосила, що "цілий народ є сильнішим однієї людини, тому має перемогти".

Ми вийшли зупинити цей режим і ми робимо це мирно!

– зауважила вона.