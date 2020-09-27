Лукашенко має піти, – Макрон про ситуацію в Білорусі
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що його білоруський колега Олександр Лукашенко повинен добровільно піти. Водночас, те, що відбувається у Білорусі, французький лідер назвав "кризою влади".
Докладніше про заяву Макрона щодо ситуації в Білорусі
Про це він заявив у коментарі французькому виданню Le Journal du Dimanche. Відповідний матеріал вийшов 26 вересня.
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Очевидно, йому (Лукашенку – 24 каналу) доведеться піти. Сьогодні в Білорусі – криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії та яка утримується силою,
– зауважив Макрон.
Водночас він підкреслив, що захоплюється мужністю протестувальників, оскільки "ці люди знають, на який ідуть ризик, виходячи щовихідних на демонстрації. Особливо Макрон відзначив жінок.
"І все ж вони продовжують це робити, прагнучи вдихнути життя в демократію в цій країні, яку вже так давно придушують у цій країні", – зауважив політик.
- Тут ще увечері 9 серпня розпочалися масштабні протести. Триває невдоволення людей вже 47-й день поспіль.
- Люди почали виходити на вулиці, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються.
- ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання. В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.
- У Білорусі офіційно підтвердили загибель п'ятьох осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців – більше.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. Опозиція, зі свого боку, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.
- Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною. Та навіть викликала на допит декількох її членів. Згодом майже всіх представників її президії або затримали, або вислали з країни.
- Тим часом, Євросоюз готує санкції проти білоруських посадовців. А в Європарламенті Лукашенка оголосили персоною нон грата.