Президент Франції Еммануель Макрон неабияк занепокоєний політичною ситуацією у Білорусі. Глава держави зазначив, що білоруська криза може мати небезпечні наслідки у Європі.

Макрон застеріг від зовнішнього втручання у справи Білорусі

Свої побоювання Макрон висловив під час виступу на Генасамблеї ООН, про це інформує Інтерфакс-Україна.

До теми ЄС не може накласти санкції проти Білорусі, бо Кіпр знов блокує процес: причина

У випадку з Білоруссю є ризик виникнення розлому на європейському континенті,

– зауважив французький президент.

Разом з тим, Макрон наголосив, що потрібно уникати втручання ззовні у внутрішні справи Білорусі.

Що кажуть у Європі про ситуацію у Білорусі

Євросоюз не визнав результатів виборів президента Білорусі, які відбулись 9 серпня. У ЄС навіть погодили санкції проти 40 білоруських чиновників, проте пустити їх у дію не можуть через позицію Кіпру. Країна вимагає натомість ввести каральні обмеження проти Туреччини.

Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що сам готовий їхати до Білорусі, проте на це потрібна згода білоруської влади. Олександр Лукашенко поки рішуче виступав проти будь-якої співпраці з Брюсселем.

Детально про останні події в Білорусі можна прочитати тут.