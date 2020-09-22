Макрон про події в Білорусі: криза може спровокувати розлом у Європі
Президент Франції Еммануель Макрон неабияк занепокоєний політичною ситуацією у Білорусі. Глава держави зазначив, що білоруська криза може мати небезпечні наслідки у Європі.
Макрон застеріг від зовнішнього втручання у справи Білорусі
Свої побоювання Макрон висловив під час виступу на Генасамблеї ООН, про це інформує Інтерфакс-Україна.
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У випадку з Білоруссю є ризик виникнення розлому на європейському континенті,
– зауважив французький президент.
Разом з тим, Макрон наголосив, що потрібно уникати втручання ззовні у внутрішні справи Білорусі.
Що кажуть у Європі про ситуацію у Білорусі
Євросоюз не визнав результатів виборів президента Білорусі, які відбулись 9 серпня. У ЄС навіть погодили санкції проти 40 білоруських чиновників, проте пустити їх у дію не можуть через позицію Кіпру. Країна вимагає натомість ввести каральні обмеження проти Туреччини.
Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що сам готовий їхати до Білорусі, проте на це потрібна згода білоруської влади. Олександр Лукашенко поки рішуче виступав проти будь-якої співпраці з Брюсселем.