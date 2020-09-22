Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що готовий їхати до Білорусі, аби стати посередником у переговорах між опозицією та владою. До цього часу Олександр Лукашенко був рішуче проти втручання ЄС.

На приїзд Борреля має погодитись білоруська влада

Для того, аби Боррель приїхав до Мінська, на це повинна погодитись білоруська влада. Про це мовиться у заяві Верховного представника ЄС з закордонних справ та політики безпеки.

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Боррель наголосив, поки що влада Білорусі проти, як переговорів з протестувальниками, так і роботи разом із ОБСЄ.

Лукашенко відмовлявся від співпраці з ЄС

На думку головного європейського дипломата, потрібно відправити до Білорусі експертів, які б вивчили докази порушень прав людини.

Я готовий поїхати до Мінська, якщо це може сприяти прогресу. До теперішнього часу Лукашенко відмовляється співпрацювати з Європейським союзом на будь-якому рівні,

– зазначив Боррель.

У Євросоюзі запевняють, що не мають наміру втручатись у внутрішні справи країни. Проте ЄС мусить впевнитись, що в країні, охопленій протестами, дотримуються прав людини та забезпечують демократичний вибір.

Проти Білорусі підготували санкційний список

Зазначимо, що у ЄС не визнали реузльтатів голосування за президента Білорусі. У Брюсселі підготували санкційний список з 40 осіб. Проте наразі ввести санкції проти білоруських чиновників не дозволяє Кіпр. Країна, таким чином, намагається змусити Євросоюз ввести штрафні обмеження проти Туреччини.

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