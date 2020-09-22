В Євросоюзі заявили, що санкційний список білоруських посадовців готовий. До нього увійшли 40 людей та установ Білорусі. Проте санкції ще затвердили, адже процес блокує Кіпр.

Країни ЄС не можуть досягти одностайності. Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у своєму блозі.

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Що каже Боррель про санкції

Список погодили на рівні міністрів закордонних справ 21 вересня під час засідання Ради ЄС. До переліку увійшли білоруські посадовці, відповідальні за фальсифікацію виборів та репресії щодо мирних протестувальників.

Ми продовжимо переглядати список з 40 імен на постійній основі, з врахуванням подій. Я дав чітко зрозуміти, що ми маємо відповідальність прийняти ці санкції. Це питання нашої довіри,

– наголосив Боррель.

Які санкції запровадять:

Білорусам, що увійдуть до списку, заборонять в'їзд до Євросоюзу.

Активи посадовців і установ на території ЄС будуть заморожені.

Крім цього, вони не зможуть отримувати фінансування з ЄС.

Боррель заявив, що результати перемовин засідання оприлюднить 24 – 25 вересня, коли обговорюватимуть відносини з Туреччиною. Також віцепрезидент зауважив, що необхідно започаткувати національний діалог у Білорусі за участю Координаційної ради опозиції і з залученням ОБСЄ як міжнародного посередника.

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