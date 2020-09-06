Під час протестів у Гонконгу затримали майже 300 осіб: поліція застосувала сльозогінний газ
У Гонконгу 6 вересня люди вийшли на вулиці на знак протесту проти перенесення місцевих виборів у країні. Силовики почали жорстко розганяти протестувальників.
Поліція Гонконгу затримала майже 300 мітингувальників. Про це повідомляє ВВС.
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Як минула акція протесту
За інформацією правоохоронців, протягом 6 вересня затримали 289 осіб, 270 з них – через участь у "протизаконних заходах". Окрім масових затримань, силовики також застосовували сльозогінний газ проти мітингувальників.
Загалом участь у протесті взяли кілька сотень людей. Вони тримали в руках плакати з гаслом "Звільніть Гонконг!".
Вимоги протестувальників
Вибори в Гонконгу мали відбутися 6 вересня, але уряд відклав їх на рік, мотивувавши це рішення заходами безпеки в умовах епідемії коронавірусу. Тож обурені люди вийшли на вулиці.
Своєю чергою опозиція звинувачує владу Гонконгу у тому, що в цій ситуації вона використовує боротьбу з епідемією у власних політичних інтересах.
Під час протестів у Гонконгу затримали майже 300 осіб / Фото Getty Images