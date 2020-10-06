Протести в Киргизстані: загинула перша людина, ще сотні – поранені
Внаслідок протестів в Киргизстані загинула перша людина. Місцева влада зазначила, що поранення отримали ще 590 протестувальників. Саме стільки людей офіційно звернулись по медичну допомогу.
Як повідомило Міністерство охорони здоров'я Киргизстану на своїй фейсбук-сторінці, значну кількість людей госпіталізували.
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Місцева влада опублікувала таку інформацію:
- 439 постраждалим надали першу медичну допомогу та відправили на амбулаторне лікування;
- 150 постраждалих з різними травмами госпіталізували;
- 13 з них – в реанімації;
- 1 потерпілий помер.
Протести у Киргизстані: коротко
- Через результати парламентських виборів, які відбулися 4 жовтня, у Киргизстані спалахнули протести. Річ у тім, що здолати прохідний бар'єр у парламент змогли лише 4 політичні сили, з них 3 – пов'язані з владою.
- Єдина опозиційна політсила "Бутун Киргизстан" пройшла в парламент. Однак вона отримає там мінімальну присутність, залишившись у відчутній меншості.
- Громадяни не хочуть погоджуватись з такими результатами, саме тому вийшли на масові протести. Вони заявили про фальсифікації результатів виборів і використання адміністративного ресурсу з боку влади.