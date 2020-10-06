Внаслідок протестів в Киргизстані загинула перша людина. Місцева влада зазначила, що поранення отримали ще 590 протестувальників. Саме стільки людей офіційно звернулись по медичну допомогу.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я Киргизстану на своїй фейсбук-сторінці, значну кількість людей госпіталізували. Детально У Киргизстані проти мітингувальників застосували важку техніку, але безуспішно: відео Місцева влада опублікувала таку інформацію: 439 постраждалим надали першу медичну допомогу та відправили на амбулаторне лікування;

постраждалим надали першу медичну допомогу та відправили на амбулаторне лікування; 150 постраждалих з різними травмами госпіталізували;

постраждалих з різними травмами госпіталізували; 13 з них – в реанімації;

з них – в реанімації; 1 потерпілий помер. Протести у Киргизстані: коротко Через результати парламентських виборів, які відбулися 4 жовтня, у Киргизстані спалахнули протести. Річ у тім, що здолати прохідний бар'єр у парламент змогли лише 4 політичні сили, з них 3 – пов'язані з владою.

Єдина опозиційна політсила "Бутун Киргизстан" пройшла в парламент. Однак вона отримає там мінімальну присутність, залишившись у відчутній меншості.

Громадяни не хочуть погоджуватись з такими результатами, саме тому вийшли на масові протести. Вони заявили про фальсифікації результатів виборів і використання адміністративного ресурсу з боку влади.