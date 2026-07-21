Вихід із кризи є, – офіцер ЗСУ оцінив наслідки мітингів в Україні

Протести в Україні тривають уже кілька днів, а влада проводить консультації та шукає вихід із внутрішньої кризи. Суспільне невдоволення накопичувалося протягом років повномасштабної війни, коли державі доводилося ухвалювати складні рішення, не маючи готових моделей для таких умов.

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, чому мітинги стали проявом напруги в суспільстві та водночас підтвердили збереження демократичних цінностей. Він також розповів, за яких умов ця криза може завершитися рішеннями, корисними для війська й держави.

Мітинги стали проявом демократії

Повномасштабна війна триває вже кілька років, тому в роботі держави неминуче виникають помилки, провали та недопрацювання. Україна раніше не проходила через настільки масштабні випробування, тож не могла мати заздалегідь підготовлених ідеальних рішень для всіх політичних, юридичних та управлінських процесів.

Ми маємо сприймати те, що відбувається, як виклик для нашого зростання як суспільства і розвитку як держави. Треба знайти найкращі рішення для українського війська, оборони та країни загалом,

– наголосив Ткачук.

Нинішні мітинги є органічною частиною розвитку громадянського суспільства та справжнім проявом демократії. Люди мають право висловлювати свою позицію, а накопичена за роки війни напруга потребувала виходу. Водночас протестувальники виступають не стільки за конкретну людину, скільки реагують на ширші проблеми, які накопичилися в державі.

Я дуже ціную позицію президента щодо протестів, які він визначає як прояв демократичних цінностей і того, за що ми боремося. Люди мають право щось сказати і зробити,

– сказав офіцер ЗСУ.

Влада не відвернулася від суспільства та намагається знайти вихід із кризи через консультації й пошук нових рішень. Саме від здатності сторін почути одна одну залежить, чи допоможе ця ситуація посилити державу в умовах війни.

Політики не мають заробляти на кризі

Суспільне невдоволення не повинно ставати інструментом для особистих амбіцій і політичного піару. Подібні проблеми потребують конкретної роботи, однак частина політиків використовує резонансні теми для власного просування замість пошуку рішень.

Народні депутати мають напрацьовувати законопроєкти й шукати рішення, а не записувати 500 тіктоків і хайпувати на цій темі, щоб знайти краще місце під сонцем,

– наголосив Ткачук.

Україні потрібен діалог дорослих людей, які усвідомлюють наслідки своїх дій під час війни. Влада вже проводить консультації та реагує на суспільні настрої, тому можливість вийти з кризи зберігається.

Чи є вихід із цієї кризи? Так. Чи його шукають? Так. Я вірю в позитивний результат передусім для українського війська як основи захисту нашої державності,

– сказав офіцер ЗСУ.

Головним критерієм будь-яких рішень має залишатися їхня користь для оборони країни, адже внутрішні суперечки не повинні відволікати від головного ворога – Росії.

Ткачук пояснив реакцію суспільства на кризу: дивіться відео