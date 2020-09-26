Білоруси вже майже 2 місяці з протестами виходять на вулиці своїх міст. Їх не влаштовують результати президентських виборів у країні, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Незгідних зі сфальсифікованою перемогою Лукашенка не зупиняли ані затримання, ані жорсткі протистояння з ОМОНом. Після інавгурації самопроголошеного глави держави протести спалахнули з новою силою.

Про те, що відбулося протягом 49-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Протести в Білорусі 26 вересня:

"Забіг вільних"

У Мінську під час благодійної акції "Забігу вільних" у парку Дружби народів почалися затримання. Водночас за невеликою колоною прямував мікроавтобус із силовиками.



"Забіг вільних" у Білорусі / Фото Радыё Свабода

Друге коло бігуни таки не добігли: їх почали затримувати правоохоронці. Силовики деякий час бігли за учасниками забігу через парк: наздогнали і затримали.

"Забіг вільних" у Мінську: дивіться відео

Лукашенко стягує в Мінськ силовиків

Очевидці повідомляють про колони автозаків та вантажівок із силовиками, які прямують до Мінська.

У самій столиці також автозаки ОМОНівців теж розкидані по всьому місту. Вони перекривають вулиці та підходи до площі Перемоги.



Автозаки в Мінську / Фото TUT.by

Зверніть увагу! 26 вересня, на площі Перемоги в Мінську о 14:00 відбудеться традиційна жіноча акція. Цього разу – репетиція інавгурації на честь вступу на посаду Президента Білорусі Світлани Тихановської, яку планують провести в неділю.



Колона техніки силовиків прямує в бік Мінська: відео

Головний редактор видання "Наша Ніва" вийшов на волю

Єгор Мартинович, головний редактор найстарішого у Білорусі видання "Наша Нiва", вийшов на свободу. Сьогодні закінчився 72-годинний термін його затримання.

Його затримали за статтею "Наклеп". Він досі перебуває в статусі підозрюваного.