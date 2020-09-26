"Забіг вільних" і затримання активістів: що відбувається в Білорусі 26 вересня – фото, відео
Білоруси вже майже 2 місяці з протестами виходять на вулиці своїх міст. Їх не влаштовують результати президентських виборів у країні, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Незгідних зі сфальсифікованою перемогою Лукашенка не зупиняли ані затримання, ані жорсткі протистояння з ОМОНом. Після інавгурації самопроголошеного глави держави протести спалахнули з новою силою.
Про те, що відбулося протягом 49-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
Протести в Білорусі 26 вересня:
"Забіг вільних"
У Мінську під час благодійної акції "Забігу вільних" у парку Дружби народів почалися затримання. Водночас за невеликою колоною прямував мікроавтобус із силовиками.
"Забіг вільних" у Білорусі / Фото Радыё Свабода
Друге коло бігуни таки не добігли: їх почали затримувати правоохоронці. Силовики деякий час бігли за учасниками забігу через парк: наздогнали і затримали.
"Забіг вільних" у Мінську: дивіться відео
Лукашенко стягує в Мінськ силовиків
Очевидці повідомляють про колони автозаків та вантажівок із силовиками, які прямують до Мінська.
У самій столиці також автозаки ОМОНівців теж розкидані по всьому місту. Вони перекривають вулиці та підходи до площі Перемоги.
Автозаки в Мінську / Фото TUT.by
Колона техніки силовиків прямує в бік Мінська: відео
Головний редактор видання "Наша Ніва" вийшов на волю
Єгор Мартинович, головний редактор найстарішого у Білорусі видання "Наша Нiва", вийшов на свободу. Сьогодні закінчився 72-годинний термін його затримання.
Його затримали за статтею "Наклеп". Він досі перебуває в статусі підозрюваного.
Протести в Білорусі: головне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко.
- Втім, екзитполи та незалежні експерти повідомили про зовсім інші результати: згідно з ними, президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці почали виходити на мирні демонстрації. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені, а ще тисячі – затримані.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- 23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію, яку, всупереч національному законодавству, не показували по телебаченню.
- Вечірні акції у день інавгурації особливо жорстоко розганяли силовики: багато затриманих та травмованих.