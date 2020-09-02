Власники авто на єврономерах зібралися 2 вересня на протест під стінами Верховної Ради. Вони вимагають здешевити процес розмитнення автомобілів в Україні.

Протестувальники вимагають від депутатів схвалення законопроєкту №3704 про доступне розмитнення автомобілів на єврономерах, повідомляє 24 канал.

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Чого вимагають євробляхарі

Зібрати комітет податкової та митної політики;

Проголосувати за законопроєкт №3704 про доступне розмитнення на комітеті;

Поставити його на голосування у Верховній Раді, схвалити його та передати на підпис президенту.

Що пропонується законопроєктом №3704

В проєкті закону №3704 пропонується при ввезенні авто з 1 січня 2021 року одноразово звільнити від сплати ПДВ учасників та ветеранів АТО. Мовиться про автобуси, легкові і вантажні автомобілі, маса яких не перевищує 3,5 тонн, а також причепів до них.

Також проєкт змінює принципи розмитнення в частині вікового коефіцієнту. "Євробляхарі" кажуть, що в разі прийняття документу розмитнити автомобіль можна буде за 300 – 600 євро.

Як реагує поліція

В урядовому кварталі Києва правоохоронці посилили заходи безпеки. Поліцейські закликали протестувальників дотримуватися правил карантину та не порушувати громадський порядок.

Акція "євробляхарів" під стінами Верховної Ради: дивіться відео

Розмитнення авто на єврономерах: що треба знати

У листопаді 2018 року Верховна Рада внесла зміни до Митного кодексу, які стосуються ввезення транспортних засобів на територію України. Вони передбачають значне підвищення штрафних санкцій за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації.

Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які раніше максимально становили 8500 гривень (понад 10 днів), підвищені за такою шкалою:

прострочення 10 – 20 днів – 8500 гривень,

20 – 30 днів - 85 тисяч гривень,

понад 30 днів – 170 тисяч гривень.