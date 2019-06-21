Протести в Грузії: відомо, чи є серед постраждалих і затриманих українці

У Грузії надвечір 20 червня спалахнули масові антиросійські протести, під час яких постраждали близько 240 осіб. Українців серед поранених мітингувальників немає.

Директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев також додав, що жодного громадянина України не затримали через сутички біля грузинського парламенту, передає УНІАН.

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За отриманою від компетентних органів Грузії інформацією, громадян України серед постраждалих, затриманих наразі не виявлено,

– сказав він.

Загалом під час протестів постаждали близько 240 осіб. Наразі понад 100 них перебувають у лікарнях та шпиталях. Стан одного з постраждалих стабільно тяжкий, ще двох лікарі оперують.

Більшість потерпілих мають травми очей та поранення від гумових куль по тілу. Серед постраждалих - 80 поліцейських та кілька журналістів.

Що відомо про антиросійські протести у Грузії?20 червня Грузію сколихнули масштабні антиросійські протести. Люди вийшли на вулиці через те, що депутат Держдуми РФ сів у парламенті Грузії на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я. Незабаром вся російська делегація покинула Грузію.



Спочатку грузини вимагали від російської делегації вибачитися за поведінку. Проте згодом люди почали вимагати відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.



Після того протестувальники почали штурмувати парламент, а поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Під ранок 21 червня протести вибухнули з новою силою і мітингувальники почали сходитися до будівлі парламенту у Тбілісі. Між ними та правоохоронцями виникли сутички. Багатьох протестувальників затримали, і поліції вдалося частково розігнати мітингувальників.

Антиросійські протести в Грузії: відео