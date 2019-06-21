15:18
21 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Легалізація наркотиків в Росії. Суворі реалії РПЦ
      Вєсті Кремля
      21:12, 20 червня
      Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка
      Вєсті.UA
      19:35, 20 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК

      Протести в Грузії: відомо, чи є серед постраждалих і затриманих українці

      191 Читать новость на русском
      Українці не постраждали під час протестів у Грузії
      Українці не постраждали під час протестів у Грузії / Фото з Twitter

      У Грузії надвечір 20 червня спалахнули масові антиросійські протести, під час яких постраждали близько 240 осіб. Українців серед поранених мітингувальників немає.

      Директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев також додав, що жодного громадянина України не затримали через сутички біля грузинського парламенту, передає УНІАН.

      Читайте також: Масові антиросійські протести у Грузії: причини та розвиток подій

      За отриманою від компетентних органів Грузії інформацією, громадян України серед постраждалих, затриманих наразі не виявлено,
      – сказав він.

      Загалом під час протестів постаждали близько 240 осіб. Наразі понад 100 них перебувають у лікарнях та шпиталях. Стан одного з постраждалих стабільно тяжкий, ще двох лікарі оперують.

      Більшість потерпілих мають травми очей та поранення від гумових куль по тілу. Серед постраждалих - 80 поліцейських та кілька журналістів.

      Що відомо про антиросійські протести у Грузії?20 червня Грузію сколихнули масштабні антиросійські протести. Люди вийшли на вулиці через те, що депутат Держдуми РФ сів у парламенті Грузії на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я. Незабаром вся російська делегація покинула Грузію.

      Спочатку грузини вимагали від російської делегації вибачитися за поведінку. Проте згодом люди почали вимагати відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.

      Після того протестувальники почали штурмувати парламент, а поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Під ранок 21 червня протести вибухнули з новою силою і мітингувальники почали сходитися до будівлі парламенту у Тбілісі. Між ними та правоохоронцями виникли сутички. Багатьох протестувальників затримали, і поліції вдалося частково розігнати мітингувальників.

      Антиросійські протести в Грузії: відео

       

      blog_ava
      Чому зниклу Дарію Лук'яненко і її вбивцю знайшли лише за 6 днів: пояснення поліції
      сьогодні
      6266
      Теги: Новини України Новини Грузії Антиросійські протести у Грузії Поліція МЗС України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Расследование катастрофы "Боинга" МН17 доказало: Россия – страна-террорист
      сьогодні , 15:00 Расследование катастрофы "Боинга" МН17 доказало: Россия – страна-террорист
      Юрій Бутусов 1331
      Які олігархи контролюють українські ЗМІ: інфографіка
      сьогодні , 14:01 Які олігархи контролюють українські ЗМІ: інфографіка
      1526
      Саакашвілі дозволили балотуватися в Раду: найцікавіші факти з біографії політика
      сьогодні , 13:30 Саакашвілі дозволили балотуватися в Раду: найцікавіші факти з біографії політика
      Андрій Шляхтін 1361
      США та Іран напередодні війни?
      сьогодні , 13:02 США та Іран напередодні війни?
      Борис Немировський 760
      Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі
      сьогодні , 12:32 Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі
      628
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук