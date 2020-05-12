Проти Китаю та влади України подали позов до суду через поширення коронавірусу

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов через поширення в Україні коронавірусу. Відповідачами в ньому – українська та китайська влади.

Позов до суду подала громадська організація. В Окружному адміністративному суді міста Києва, яке й повідомило про цей позов, її не називають.

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Хто виступає відповідачем

Відповідачами в позові визначено Державну раду Китайської Народної Республіки, Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство соціальної політики України, Службу безпеки України, Офіс Генерального прокурора, експрем’єр-міністра України Олексія Гончарука, колишніх міністрів охорони здоров’я Зоряну Скалецьку та Іллю Ємця, а також 48 народних депутатів України – членів парламентських комітетів з питань бюджету та з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Відзначимо, що до цього американський штат Міссурі подав позов проти Китаю у зв'язку з його реакцією на коронавірус та вимагав відшкодувати збитки. Позов був адресований китайській владі, комуністичній партії Китаю, низці міністерств, керівництву провінції Хубей і міста Ухань.

Що вимагається в позові

Позивач просить суд "визнати бездіяльність вказаних відповідачів щодо невжиття належних заходів реагування, спрямованих на захист населення від інфекційних хвороб та запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19".

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Загалом позов містить 9 вимог, серед яких:

зобов’язати Уряд КНР виплатити усі цивільно-правові збитки та реституцію, встановлені нормами міжнародного права;

зобов’язати КМУ розробити та виконати відповідні державні цільові програми та санітарно-протиепідемічні правила і норми на виконання ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб",

зобов'язати МОЗ забезпечити проведення комплексних клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.