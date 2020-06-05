НАБУ завершило досудове розслідування щодо внесення недостовірної інформації мером Одеси Геннадієм Трухановим до декларації. Труханов не розповів правди про майно ексдружини ще у 2017 році, за це проти нього й відкрили кримінальне провадження.

Мер не задекларував майно ексдружини

Слідчі вважають, що Труханов не вніс до декларації дані про майно колишньої дружини, з якою у 2017 році був пов'язаний спільним побутом. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

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В офіційному шлюбі з жінкою мер Одеси перебував у 1985 – 1997 роках та має двоє спільних дітей. Одна дитина народилась вже у 2000 році – тобто після розлучення.

Що Труханов не вніс у декларацію

Труханов "забув" задекларувати:

квартиру;

два паркомісця,

дачу;

елінг – споруду для зберігання та ремонту човнів;

нежитлову нерухомість;

частки у низці суб'єктів господарювання;

проценти за вкладами у банках.

Загальна вартість незадекларованого – 16,3 мільйона гривень.

Це не перша справа проти мера через декларацію

Зазначимо, що це вже не вперше Труханов має клопоти через декларацію. У березні 2019 року йому інкримінували внесення недостовірних даних за 2015 – 2016 рік.

Що може загрожувати меру Одеси

Провадження відкрили за порушення статті про подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Санкція статті передбачає: