НАБУ завершило досудове розслідування щодо мера Одеси Труханова
НАБУ завершило досудове розслідування щодо внесення недостовірної інформації мером Одеси Геннадієм Трухановим до декларації. Труханов не розповів правди про майно ексдружини ще у 2017 році, за це проти нього й відкрили кримінальне провадження.
Мер не задекларував майно ексдружини
Слідчі вважають, що Труханов не вніс до декларації дані про майно колишньої дружини, з якою у 2017 році був пов'язаний спільним побутом. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
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В офіційному шлюбі з жінкою мер Одеси перебував у 1985 – 1997 роках та має двоє спільних дітей. Одна дитина народилась вже у 2000 році – тобто після розлучення.
Що Труханов не вніс у декларацію
Труханов "забув" задекларувати:
- квартиру;
- два паркомісця,
- дачу;
- елінг – споруду для зберігання та ремонту човнів;
- нежитлову нерухомість;
- частки у низці суб'єктів господарювання;
- проценти за вкладами у банках.
Загальна вартість незадекларованого – 16,3 мільйона гривень.
Це не перша справа проти мера через декларацію
Зазначимо, що це вже не вперше Труханов має клопоти через декларацію. У березні 2019 року йому інкримінували внесення недостовірних даних за 2015 – 2016 рік.
Що може загрожувати меру Одеси
Провадження відкрили за порушення статті про подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Санкція статті передбачає:
- штраф – від 42 – до 51 тисячі гривень;
- або громадські роботи терміном від 150 до 240 годин;
- або позбавлення волі терміном до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.