Ввечері 14 серпня у центр Мінська прибула військова техніка та численні силовики. З військової частини виїхали 6 – 8 автобусів з ОМОНівцями. На площі Незалежності у цей час перебували кілька тисяч демонстрантів. Проте згодом з'явилась інформація, що спецпризначенці покинули місце мітингу.

До центру прямували автозаки та водомети

Про те, що до центру Мінська стягують військову техніку, повідомляли у білоруських телеграм-каналах. Також місцеві зазначали, що знову зник інтернет. Згодом мережа начебто з'явилась знову.

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Очевидці помітили близько 8 автобусів з бійцями спецпідрозділів, два водомети, два автозаки, а також 6 автомобілів з колючим дротом. До центру попрямували три машини швидкої допомоги, у яких сидять силовики.

Силовики поки покинули площу Незалежності

У телеграм-каналах наголошують, люди, що зібрались в центрі, стоять абсолютно мирно: вони тримають в руках квіти та білі стрічки. Проте після повідомлень про прибуття силовиків, люди дещо почали розходитись.



За попередньою інформацією, представники силових структур разом з чиленною техніокю покинули місце проведення демонстрації – мовиться про площу Незалежності та Будинок уряду.

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