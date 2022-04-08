Про це в ефірі 24 каналу розповів правозахисник Павло Лисянський. Він зазначив, що російські політтехнологи вже працювали на Донбасі перед виборами до держдуми.
До теми Кремлю цікаво приєднати повністю Донецьку та Луганську області, – Лисянський
На Донеччину та Луганщину приїхали політтехнологи партії "Єдина Росія". Вони шукають прихильних до окупантів.
Про це в ефірі 24 каналу розповів правозахисник Павло Лисянський. Він зазначив, що російські політтехнологи вже працювали на Донбасі перед виборами до держдуми.
До теми Кремлю цікаво приєднати повністю Донецьку та Луганську області, – Лисянський