Про це в ефірі 24 каналу розповів правозахисник Павло Лисянський. Він зазначив, що російські політтехнологи вже працювали на Донбасі перед виборами до держдуми.

До теми Кремлю цікаво приєднати повністю Донецьку та Луганську області, – Лисянський