Подорожчання енергоносіїв в Україні знову розкриває проблему непрозорості ціноутворення і зловживань олігархами своїм монопольним становищем.

Про це заявив політолог Микола Давидюк, повідомляє Gazeta.ua.

"Поки всі обговорюють зростання газових тарифів, на периферії виявилося подорожчання електроенергії для населення. Скасування пільгових 100 кВт уряд Дениса Шмигаль виправдав вимогою МВФ, але головним одержувачем вигоди від цього рішення стала компанія ДТЕК, де прем'єр раніше працював топменеджером.

Рінат Ахметов потирає руки в передчутті нових надприбутків, але на цьому не заспокоївся. Державна Центренерго днями звинуватив ДТЕК в умисному обмеженні поставок вугілля з метою спровокувати нову хвилю зростання ціни.

Схоже, Ахметов вирішив ігнорувати політичну напругу в країні, пов'язану з тарифними майданами, і став одним із драйверів зростання цін.

Головною жертвою цього рішення олігарха є президент Володимир Зеленський, якому крім подорожчання газу тепер доводиться мати справу ще й з ростом ціни на електроенергію. Очевидно, президентською відповіддю на цей виклик може стати відставка близького до Ахметова прем'єра Шмигаля вже у лютому-березні. У будь-якому випадку очевидно, що провокуючи зростання цін на електроенергію, Ахметов остаточно псує відносини з Зеленським", – зазначив політолог.