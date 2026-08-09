Не бачила України, – засновниця "Городські приїхали" розповіла, як народився унікальний проєкт

До початку повномасштабного вторгнення Маргарита Замицька з Сумщини відвідала понад 30 країн світу, але згодом усвідомила, наскільки Україна багато на традиції. Більшість з них – заховані у селах. Саме тому вона разом з командою подорожує нашою країною та досліджує побут.

Про це 24 Каналу розповіла засновниця проєкту "Городські приїхали" Маргарита Замицька, зазначивши, що дослідницькі подорожі дозволяють по-справжньому зрозуміти, що таке Україна. Команда вже побувала на Київщині, Гуцульщині та Буковині.

Ідея унікального проєкту та цікаві традиції

За словами Маргарити Замицької, ще з підліткового віку вона була під впливом пропаганди, яка формувала уявлення про "нудну сільську українську культуру". Вже після 24 лютого 2022 року вона зацікавилась тим, чим українці відрізняються від інших націй, що мають цікавого та особливого.

В Україні є багато міського прояву, творчості і культури, тож Маргарита вирішила, що їй цікаво подорожувати селами. Як тільки почала цікавитися українською культурою, зрозуміла, що вона багатогранна.

Я подорожувала більше ніж тридцять країн, але не бачила зовсім України і не думала, що щось цікаве може бути навіть у нас. Але після того, як почалася повномасштабна війна, мене дуже зацікавило, що є у нас, які традиції, що ми зберігаємо. І дізналася, що майже в кожному регіоні, в кожному селі зберігаються якісь неймовірні традиції. І хотілося, щоб більше людей про це дізналися. Тому й створили цей канал,

– поділилась вона.

Замицька розповіла, що разом з командою вони вже були на Гуцульщині та Буковині. Саме в останньому регіоні вони знімали ролик про поминальне деревце – коли людина відходить в інший світ, її найближчі родичі роблять величезне деревце, щоб з гідністю відправити її в інший світ. Ця традиція багато говорить про те, як ми відносимося до найближчих до нас людей, не тільки коли вони поруч, а коли вони також відходять.

Нещодавно команда була й на Київщині у Фастівському районі, де знімали про свято Маковія. Саме в цьому регіоні люди ставлять в своєму дворі хрест, прикрашають його різним зіллям, травами, квітами, які є в городі, а зверху на нього ставлять гарбуз.

Замицька поділилась історією створення проєкту: дивіться відео

Реакція місцевих на зйомки та майбутні плани

Засновниця проєкту зауважила, що часом місцеві трохи соромляться та переживають, як будуть виглядати в кадрі. Однак переважно усі з радістю діляться розповідями.

Ми хочемо зняти не постановочно, а саме як це відбувається по-справжньому. Мені здається, що це також приємно для них, що молоді люди приїжджають здалеку, щоб розпитати їх, щоб зберегти,

– розповіла вона.

Взимку команда планує вирушити на Львівщину, де напередодні Різдва молоді люди йдуть в ліс, щоб знайти найкрасивішу сосну і потім прикрашають її яблуками.

Цю величезну конструкцію ставлять в церкві, де її освячує священник. Зверху на дерево чіпляють найкрасивіше та найбільше яблуко, яке продають на аукціоні. Усі зібрані кошти місцеві донатять на потреби української армії.

Маргарита Замицька також додала, що в планах є зйомки про цікаву традицію на Великдень у селі Берлин, що також на Львівщині. Саме там молодь переодягається в коня і ходить по цвинтарю.