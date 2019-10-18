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      Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті 2020

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      Мінімальна зарплата 2020 і прожитковий мінімум 2020 – Україна
      Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум у держбюджеті 2020 / lviv.molbuk.ua

      Мінімальна зарплата з 1 січня в Україні становитиме 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину. Такі розміри мінімалки закладені у державному бюджеті на 2020 рік, який 18 жовтня за основу в першому читанні схвалила Верховна Рада.

      Держбюджет 2020: прожитковий мінімум

      Читайте також: Прожитковий мінімум: на що впливає та чому за ці гроші неможливо вижити

      У 2020 році прожитковий мінімум на 1 особу на місяць становитиме:

      • з 1 січня 2020 року – 2027 гривень,
      • з 1 липня – 2118 гривень,
      • з 1 грудня – 2189 гривень.

      Щодо основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум становитиме:

      • діти віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня – 1859 гривень, з 1 грудня – 1921 гривня;
      • діти віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня – 2395 гривень;
      • працездатні особи: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень;
      • особи, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривні, з 1 грудня – 1769 гривень.

      бюджет 2020

      Як затверджують держбюджет України? Міністерство фінансів підготувало законопроєкт про державний бюджет на рік. Потім документ надійшов на розгляд Кабміну, який затвердив цей проєкт. Після цього документ надійшов до Верховної Ради. Там бюджет мають розглянути у трьох читаннях. Поки що парламент схвалив документ лише в першому читанні. Після голосування в Раді, бюджет підписують спікер та президент, документ публікують в офіційній пресі уряду, і аж тоді він стає законом.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Бюджет Законодавство Гроші Бюджет 2020 Зарплата Мінімальна зарплата
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