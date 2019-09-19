Прожитковий мінімум: на що впливає та чому за ці гроші неможливо вижити

Днями було оприлюднено проєкт бюджету на 2020 рік. В цьому документі урядовці розраховують – з якими фінансовими показниками країна житиме наступного року. Зокрема, йдеться про розмір прожиткового мінімуму. Проте, вивчаючи кошторис, з'являється нерозуміння – чому прожитковий мінімум, закладений в бюджеті, та той, що обрахували в Мінсоцполітики, відрізняється майже вдвоє.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів журналісту 24 каналу про специфіку обчислення прожиткового мінімуму.

Держбюджет, який ще змінять

Після оприлюднення проєкту держбюджету всі почали його аналізувати та прораховувати – які зміни очікують на гаманці українців.

Важливо: Опублікували текст проєкту бюджету на 2020 рік: основні цифри

Олег Пендзин пояснює, що поданий до Ради бюджет на 2020 рік сформований на макроекономічному прогнозі, який розроблявся в травні місяці цього року, тому найближчим часом ці показники обов'язково переглядатимуться. Адже мають прийняти нову програму дій уряду, де власне буде прописаний, зокрема, й прожитковий мінімум. Експерт переконаний – до другого читання бюджет докорінно зміниться. Тож рахувати поки що рано.

Сьогодні фактичний прожитковий мінімум обліковує Мінсоцполітики в трьох кошиках (продукти харчування, непродовольчі товари та послуги). Цю інформацію вони розміщують на своєму сайті. Наразі там вивішена інформація, що фактичний розмір прожиткового мінімуму за липень 2019 року у розрахунку на місяць на одну людину становить 3 706 гривень, а з урахуванням суми обов'язкових платежів – 4 251 гривню. Водночас, коли ми починаємо читати бюджет на 2020 рік, бачимо зовсім інші цифри. Так, згідно з головним кошторисом країни, прожитковий мінімум на одну працездатну людину на місяць з 1 січня 2020 року складатиме 2 102 гривні.

Які цифри закладено в проєкті бюджету на 2020 рік, дивіться тут:

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Постає питання – чому прожитковий мінімум, закладений в держбюджеті, суттєво нижчий за той, що обрахували в Мінсоцполітики. Адже прожитковий мінімум теоретично має розраховуватись з трьох кошиків.

Що таке прожитковий мінімум? Сума, необхідна для мінімального задоволення потреб людини. При обрахунку береться до уваги набір продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб.

Таку розбіжність в цифрах Мінфін пояснює відсутністю грошей, бо до прожиткового мінімуму прив'язуються всі соціальні виплати (по безробіттю, на дітей, інвалідів тощо). І вони також мають бути суттєво проіндексовані. Якщо це зробити, то загальний обсяг соціальних платежів різко виросте. Це дуже не сподобається нашим кредиторам, які категорично наполягають на збалансованому бюджеті. Тим більше, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що наша амбітна мета – зменшення дефіциту бюджету. Цього року в КМУ планують досягти рівня в 2% від ВВП.

Також, в Мінфіні порахували – якщо вони в бюджет закладуть реальний прожитковий мінімум, то кошторис банально "рухне".



В 2020 році збільшаться доходи та видатки бюджету / Інфографіка 24 каналу

Дохідна частина бюджету наразі практично визначена і навряд чи там можна буде щось додатково вигадати, хіба що активно почнуть продавати землю. Щоправда, це можна зробити одноразово, щоб наповнити бюджет. Але продаж землі не є ситуацією, яка відтворюється, бо вдруге продати неможливо.

Треба розуміти – у влади є проблеми з пошуком джерел для такого підвищення стандартів. Головна проблема не у визначенні реальної цифри прожиткового мінімуму, проблема в пошуку грошей, щоб його профінансувати,

– пояснює Олег Пендзин.

Реальні видатки

Звісно, вижити на прожитковий мінімум, закладений в держбюджеті 2020 року – нереально. Приміром, профспілки зробили незалежний підрахунок прожиткового мінімуму і середньої зарплати. Вони додали до кошику те, що передбачено конвенціями міжнародної організації торгівлі та міжнародної організації праці. За їх розрахункам прожитковий мінімум має бути у розмірі 5 600 гривень. А мінімальна зарплата на рівні 7 700 гривень. Це ті цифри, які відповідають фактичному рівню цін в Україні та вимогам до прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, висунуті міжнародною організацією праці.



Новації проєкту бюджету/ Інфографіка 24 каналу

Щодо реального прожиткового мінімуму, то я особисто схиляюсь до цифр, які оголосила федерація профспілок України. 5600 – прожитковий мінімум і 7 700 мінімалка,

– додає Пендзин.

До речі: З 1 липня зростуть прожитковий мінімум і соціальні виплати

Тож, наразі експерти дуже чекають на оновлений бюджет, де буде закладено реальні цифри, які відповідатимуть потребам людини.