З 1 липня зростуть прожитковий мінімум і соціальні виплати

З 1 липня в Україні прожитковий мінімум збільшиться до 1936 гривень проти 1853 гривень, які були раніше. Разом з ним зростуть і соціальні виплати.

Соцдопомога на одну особу на місяць складе:

для дітей віком до 6 років − 1699 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років − 2118 гривень.;

для працездатних осіб – 2007 гривень.;

для осіб, які втратили працездатність − 1564 гривень.

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Інші соцвиплати складуть:

"Декретні" – мінімум 501,75 гривні;

Допомога малозабезпеченим сім'ям визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом (але не більше 75% прожиткового мінімуму):

- для працездатних – 421,47 гривні (проти 403,41 досі);

- для непрацездатних та інвалідів – 1564 гривень (1497);

- для дітей до 6 років – 1444,15 гривні (1382,1);

- для дітей 6-18 – 1800,3 гривні (1722,95);

- для дітей 18-23 (за умови навчання) – 1705,95 гривні (1632,85).

Допомога при народженні дитини не зміниться – 41 280 гривень, з яких 10 320 – разова виплата, і далі 860 гривень щомісяця упродовж 3 років.

Допомога особам, які не мають права на пенсію – яким виповнилося 63 роки, але не достатньо стажу для виходу на пенсію – 1564 гривні (досі – 1497). Таку саму допомогу будуть отримувати інваліди І,ІІ і ІІІ груп, а також – матері-героїні.

Також з 1 липня збільшиться розмір пенсій. Мінімальна пенсія – до 1564 гривень, а максимальна – до 15640 гривень. Кому перерахують пенсії та що для цього треба зробити – читайте у матеріалі 24 каналу.

А от зарплати залишаться на своєму місці. Нині мінімальна заробітна плата складає 4173 гривні, і, згідно із законом №2629, підвищувати її не планують до кінця 2019 року.

Наступне підвищення прожиткового мінімуму має відбутися 1 грудня 2019 року.