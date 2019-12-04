В Україні зросте прожитковий мінімум: інфографіка

З початку грудня прожитковий мінімум зросте на 4,7%. Це зростання було закладене у Державному бюджеті на 2019 рік.

Через збільшення прожиткового мінімуму підростуть також інші виплати.

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Отже, загальний прожитковий мінімум зросте з 1 936 до 2 027 гривень.

Для дітей до 6 років показник зросте до 1 779 гривень, раніше було 1 699 гривень;

гривень, раніше було 1 699 гривень; Від 6 до 18 років – з 2 118 до 2218 гривень;

гривень; Для працездатних осіб – з 2 007 до 2 102 гривень;

гривень; Для осіб які втратили працездатність – з 1 564 до 1 638 гривень.



Прожитковий мінімум / Інфографіка 24 канал

Сума прожиткового мінімуму вираховується залежно від вартості споживчого кошика (продукти харчування та напоїв), непродовольчих товарів (одяг, взуття, речі для побуту), витрат на транспортні засоби та культурні заходи, а також витрат на підтримку здоров`я та життєдіяльності людини.

Прожитковий мінімум розраховується державою строком на 1-6 місяців, тому ця сума весь час змінюється.