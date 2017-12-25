Психолог назвав популярний пропагандистський прийом Путіна

Серед всього потоку російської пропаганди можна виокремити 3 "нав’язливі центральні теми". Про це каже соціальний психолог Олег Покальчук.

Свої думки він озвучив у блозі для видання "Новое время".

Перша тема має умовну назву "хороша Росія". В рамках цієї пропаганди Росію описують як "невинного гравця на світовій арені, який робить все для вирішення світових проблем". Саме тому країна, начебто, піддається гонінням з боку Заходу.

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Друга центральна тема пропаганди – це "поганий Захід". За словами психолога, у кремлівській пропаганду Захід називають "русофобським", недемократичним, аморальним, що має подвійні стандарти.

Третій елемент пропаганди, за словами Покальчука, це ситуація з Україною.

Українців стандартно називають фашистами, гнобителями, агресорами і ксенофобами. Саму Україну представляють штучною країною, яка потерпає від краху, що розпадається на частини і самотньою, а дії Росії щодо України називають правомірними,

– пише психолог.

Він також розповів, що президент Росії Володимир Путін часто вдається до технології какнасчетніхізм – це риторичний прийом, в основу якого лягає перекручування фактів.

"Перекрутити факти, відмахнутися від критики, відвернути увагу і збентежити противників ( dismiss, distort, distract і dismay)", – пояснив Покальтчук.