Китайський стартап з відеовиробництва в місті Усі взяв на роботу дворічного метиса лами й альпаки. Тварина має допомагати працівникам розслабитися під час роботи та почуватися значно щасливішими.

Новий співробітник офісу Байвань вже став зіркою соціальних мереж не тільки в Китаї, а й по всьому світу, пише Oddity Central.

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Як розповіли працівники, альпака полюбляє увагу та смачне частування. Головний обов'язок тваринки – гуляти приміщенням в пошуках їжі, якою пригощають його в компанії.

Натомість своїм колегам він допомагає отримати заряд позитивних емоцій та навіть лікує від стресу.

Хоча іноді він неслухняний хлопчик, тому що йому лише близько двох років. Однак ми всі його дуже любимо,

– відзначив менеджер Гео Тонг.

Іноді в альпаки немає настрою гуляти в офісі та спілкуватися з зайнятими людьми. Тоді Байвань віддає перевагу прогулянкам по кампасу і катанню по траві.

Працівники офісу постійно знімають короткі відеоролики про повсякденне життя пухнастої тваринки.

Альпака Байвань працює в китайському офісі: відео