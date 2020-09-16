Кабінет Міністрів 16 вересня вирішив закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю. Там зараз перебувають тисячі паломників-хасидів, яких не впускають в Україну.

Чому уряд закриває пункт пропуску "Нові Яриловичі" Введення таких заходів в Кабміні пояснили поширенням коронавірусу в Україні. За відповідне рішення проголосували на засіданні уряду. Про це повідомляє 24 канал. Актуально Паломництво хасидів в Умань у 2020 році: яка ситуація зараз – фото й відео Хасиди на кордоні Білорусі й України: що там відбувається Понад тисяча паломників застрягли на білорусько-українському кордоні. Вони не покидають спроб потрапити на територію України, аби взяти участь у цьогорічному паломництві в Умань.

Для забезпечення правопорядку на кордоні працюють десятки прикордонників. Представники волонтерських і релігійних організацій підтримують паломників їжею і водою.

За даними МВС, хасиди, які перебувають зараз на білорусько-українському кордоні забезпечені продуктами харчування та медикаментами.

Раніше заступник глави МВС Антон Геращенко пояснив, що паломників буквально обдурили. Їх виманили в Білорусь, пообіцявши, що звідти вони зможуть потрапити в Україну. Зверніть увагу! Заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що ниніша епідеміологічна ситуація не дозволяє владі України пропустити паломників-хасидів. Водночас влада гарантує безпеку тим паломникам, які вже прибули в Умань. Ситуація на кордоні з Білоруссю: дивіться відео Хасиди в Умані: що треба знати Щороку восени тисячі хасидів прибувають в Умань на традиційне святкування Рош га-Шана – єврейського нового року. Однак через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України до 29 вересня 2020 року.

На такій забороні наполягала, зокрема, й влада Ізраїлю, яка боялася, що паломництво призведе до спалахів коронавірусу як в Україні, так і в самому Ізраїлі після повернення паломників.

Після обіду 14 вересня понад тисяча хасидів спробували перейти через український кордон з Білоруссю. Білоруські прикордонники хасидів пропускають, проте в Україну їх не можуть пропустити на підставі рішення уряду.