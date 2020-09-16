Через наплив хасидів: уряд закриває пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю
Кабінет Міністрів 16 вересня вирішив закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю. Там зараз перебувають тисячі паломників-хасидів, яких не впускають в Україну.
Чому уряд закриває пункт пропуску "Нові Яриловичі"
Введення таких заходів в Кабміні пояснили поширенням коронавірусу в Україні. За відповідне рішення проголосували на засіданні уряду. Про це повідомляє 24 канал.
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Хасиди на кордоні Білорусі й України: що там відбувається
- Понад тисяча паломників застрягли на білорусько-українському кордоні. Вони не покидають спроб потрапити на територію України, аби взяти участь у цьогорічному паломництві в Умань.
- Для забезпечення правопорядку на кордоні працюють десятки прикордонників. Представники волонтерських і релігійних організацій підтримують паломників їжею і водою.
- За даними МВС, хасиди, які перебувають зараз на білорусько-українському кордоні забезпечені продуктами харчування та медикаментами.
- Раніше заступник глави МВС Антон Геращенко пояснив, що паломників буквально обдурили. Їх виманили в Білорусь, пообіцявши, що звідти вони зможуть потрапити в Україну.
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Хасиди в Умані: що треба знати
- Щороку восени тисячі хасидів прибувають в Умань на традиційне святкування Рош га-Шана – єврейського нового року. Однак через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України до 29 вересня 2020 року.
- На такій забороні наполягала, зокрема, й влада Ізраїлю, яка боялася, що паломництво призведе до спалахів коронавірусу як в Україні, так і в самому Ізраїлі після повернення паломників.
- Після обіду 14 вересня понад тисяча хасидів спробували перейти через український кордон з Білоруссю. Білоруські прикордонники хасидів пропускають, проте в Україну їх не можуть пропустити на підставі рішення уряду.