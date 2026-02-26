Путін дещо приховує: експерти припустили, що криється за брехнею про передання ядерки Києву

У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росія цинічно звинуватила Велику Британію та Францію в нібито планах таємно передати Україні ядерні бомби. У Кремлі також пригрозили "випереджувальними кроками" у відповідь.

Російська розвідка стверджує буцімто Лондон і Париж спробують подати появу ядерної зброї в Україні як її власну розробку. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, що ховається за новою брехнею Путіна про передання ядерки Україні та чи може на цьому тлі Кремль наважитися на ядерний удар по нашій державі.

Чому Росія вигадала ядерну зброю в Україні?

На думку військовослужбовця Сил територіальної оборони ЗСУ Олександра Мусієнка, інформаційні вкиди з боку Росії про те, що нібито Велика Британія та Франція планують передати Україні ядерну зброю, можуть бути пов’язані з намірами цих країн розглянути розміщення свого військового контингенту в Україні після завершення війни.

Він наголосив, що послідовність останніх подій чітко пояснює появу заяв Кремля на ядерну тему. Зокрема, президент України в інтерв’ю одному із західних медіа повідомив, що Франція та Велика Британія готові надіслати до нас щонайменше по одній бригаді – загалом до двох підрозділів чисельністю близько 10 тисяч військовослужбовців.

Згодом на сайті уряду Великої Британії з’явилася інформація про фінансування розгортання військової місії в Україні та створення відповідного штабу. Після цього 24 лютого в Києві відбулося засідання в межах "коаліції охочих". А вже зранку того ж дня російська розвідка поширила заяву про буцімто підготовку передачі Україні ядерного озброєння.

Така риторика Кремля має ознаки шантажу та спроби залякати Захід. Росія намагається попередити партнерів України про неприпустимість введення військ, погрожуючи ударами та спекулюючи на вигаданій темі ядерної зброї,

– зауважив Мусієнко.

Він також нагадав слова заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва, який після атаки "Орешником" на Львівщину заявляв, що варто "подивитися, що станеться із західними інструкторами", якщо вони прибудуть в Україну. Такі висловлювання, за словами Мусієнка, свідчать про те, що в Москві серйозно побоюються реальних рішень щодо розміщення військових підрозділів країн-партнерів на українській території.

Президент України назвав російські заяви про ядерну зброю в Україні елементом політичного тиску з боку Кремля напередодні нових переговорів. Він наголосив на небезпеці маніпулювання термінами, пов'язаними з ядерною тематикою, та закликав ядерні держави, передусім Сполучені Штати, відреагувати на подібну риторику Москви.

Що насправді приховують заяви Путіна про передання ядерки Україні?

Журналіст, блогер Роман Цимбалюк вважає, що абсурдними заявами про ядерну зброю в Україні Володимир Путін намагався відвернути увагу від того факту, що повномасштабна війна проти України триває вже п’ятий рік. Утім, ця спроба виявилася невдалою.

Диктатор мав би звертати увагу не на гіпотетичні сценарії, а на події, які вже відбулися. Зокрема, йдеться про удари по унікальному заводу з виробництва ракет. Нафтобаза у Калейкіно горить уже кілька днів поспіль, але про це також чомусь мовчать.

Якщо у телевізорі всі тільки й говорять про французьку ядерну бомбу, то у z-пабліках починають панікувати, мовляв, це вже занадто, треба домовлятися,

– зазначив Цимбалюк.

За його словами, така реакція свідчить про вразливість Росії. Він наголосив, що навряд чи Кремль найближчим часом відмовиться від продовження війни, однак сама риторика російського керівництва вже не виглядає як позиція сили.

"Людина, яка тримала у страху весь світ, нині фактично скаржиться на Україну й просить міжнародну спільноту захистити її від нас. Це точно не демонстрація сили", – підсумував Цимбалюк.

Аналітики Інститут вивчення війни припускають, що Москва може спробувати використати можливий радіологічний інцидент на території України як інструмент тиску й дискредитації Києва, а також для загострення відносин між ядерними державами. Акцентування уваги на Великій Британії та Франції спрямоване на те, щоб відлякати ці країни від участі в безпекових ініціативах щодо України.

Чи використає Росія ядерку проти України?

На четверту річницю повномасштабного вторгнення Росія знову повернулася до звичних страшилок – почала поширювати заяви про нібито підготовку передачі Україні ядерної зброї. На цьому тлі постає питання, чи може Кремль наважитися на ядерний удар по нашій державі.

Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що станом на 24 лютого Росії фактично не було чим звітувати про успіхи. Тож вона знову вдалася до інструменту ядерного шантажу.

Володимир Путін прагне продемонструвати власну силу на тлі переговорних процесів. Саме тому й лунають гучні заяви про ядерну зброю. Паралельно Росія продовжує терористичні атаки проти України,

– сказав депутат.

Костенко підкреслив, що за чотири роки повномасштабної війни Росія так і не досягла своїх стратегічних цілей, попри постійні заяви про потужність своєї армії. Нині окупанти зазнають великих втрат особового складу, здобуваючи натомість лише незначні тактичні просування.

"Я не можу сказати, що ми вже перемагаємо. Але вони несуть великі втрати. На початку вторгнення Путін погрожував країнам НАТО у разі втручання. Сьогодні ж бачимо, що удари по території Росії відбуваються практично щодня", – зазначив Костенко.

Нагадаємо, що 16 червня 2023 року Путін заявив, що передав частину ядерних зарядів у Білорусь. Мовляв, це відповідь на те, що Велика Британія надасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

Водночас він наголосив, що повністю відкидати будь-які сценарії не можна. Росія володіє як стратегічною, так і тактичною ядерною зброєю. Тактичні боєприпаси призначені для ураження цілей на окремих ділянках фронту, зокрема для прориву оборонних рубежів.

Тактична ядерна зброя може спричинити масштабні руйнування на обмеженій території, однак це не означає повного знищення всієї лінії фронту одним ударом. За словами Костенка, прогнозувати дії країни-агресора складно: неможливо на сто відсотків відкинути такий розвиток подій, однак наразі він вважається малоймовірним.

Як в Україні та світі відреагували на чергову брехню Путіна?