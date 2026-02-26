Путин кое-что скрывает: эксперты предположили, что кроется за ложью о передаче ядерки Киеву

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения Россия цинично обвинила Великобританию и Францию в якобы планах тайно передать Украине ядерные бомбы. В Кремле также пригрозили "опережающими шагами" в ответ.

Российская разведка утверждает, что якобы Лондон и Париж попытаются представить появление ядерного оружия в Украине как ее собственную разработку. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, что скрывается за новой ложью Путина о передаче ядерки Украине и может ли на этом фоне Кремль решиться на ядерный удар по нашему государству.

Читайте также Кремль на грани: аналитик сказал, на какое сложное решение может вскоре пойти Путин

Почему Россия придумала ядерное оружие в Украине?

По мнению военнослужащего Сил территориальной обороны ВСУ Александра Мусиенко, информационные вбросы со стороны России о том, что якобы Великобритания и Франция планируют передать Украине ядерное оружие, могут быть связаны с намерениями этих стран рассмотреть размещение своего военного контингента в Украине после завершения войны.

Он отметил, что вереница последних событий четко объясняет появление заявлений Кремля на ядерную тему. В частности, президент Украины в интервью одному из западных медиа сообщил, что Франция и Великобритания готовы прислать нам по меньшей мере по одной бригаде – в целом до двух подразделений численностью около 10 тысяч военнослужащих.

К теме Информационная "грязная бомба" Кремля: кто и как разогнал новую ядерную истерию вокруг Украины

Впоследствии на сайте правительства Великобритании появилась информация о финансировании развертывания военной миссии в Украине и создании соответствующего штаба. После этого 24 февраля в Киеве состоялось заседание в рамках "коалиции желающих". А уже утром того же дня российская разведка распространила заявление о якобы подготовке передачи Украине ядерного вооружения.

Такая риторика Кремля имеет признаки шантажа и попытки запугать Запад. Россия пытается предупредить партнеров Украины о недопустимости введения войск, угрожая ударами и спекулируя на вымышленной теме ядерного оружия,

– отметил Мусиенко.

Он также напомнил слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который после атаки "Орешником" на Львовскую область заявлял, что стоит "посмотреть, что произойдет с западными инструкторами", если они прибудут в Украину. Такие высказывания, по словам Мусиенко, свидетельствуют о том, что в Москве серьезно опасаются реальных решений по размещению военных подразделений стран-партнеров на украинской территории.

Важно! Президент Украины назвал российские заявления о ядерном оружии в Украине элементом политического давления со стороны Кремля накануне новых переговоров. Он отметил опасность манипулирования терминами, связанными с ядерной тематикой, и призвал ядерные государства, прежде всего Соединенные Штаты, отреагировать на подобную риторику Москвы.

Зачем Кремль вернулся к ядерной риторике: смотрите видео

Что на самом деле скрывают заявления Путина о передаче ядерки Украине?

Журналист, блогер Роман Цимбалюк считает, что абсурдными заявлениями о ядерном оружии в Украине Владимир Путин пытался отвлечь внимание от того факта, что полномасштабная война против Украины продолжается уже пятый год. Впрочем, эта попытка оказалась неудачной.

Диктатор должен был бы обращать внимание не на гипотетические сценарии, а на события, которые уже произошли. В частности, речь идет об ударах по уникальному заводу по производству ракет. Нефтебаза в Калейкино горит уже несколько дней подряд, но об этом также почему-то молчат.

Если в телевизоре все только и говорят о французской ядерной бомбе, то в z-пабликах начинают паниковать, мол, это уже слишком, надо договариваться,

– отметил Цимбалюк.

По его словам, такая реакция свидетельствует об уязвимости России. Он отметил, что вряд ли Кремль в ближайшее время откажется от продолжения войны, однако сама риторика российского руководства уже не выглядит как позиция силы.

"Человек, который держал в страхе весь мир, сейчас фактически жалуется на Украину и просит международное сообщество защитить его от нас. Это точно не демонстрация силы", – подытожил Цимбалюк.

Обратите внимание! Аналитики Института изучения войны предполагают, что Москва может попытаться использовать возможный радиологический инцидент на территории Украины как инструмент давления и дискредитации Киева, а также для обострения отношений между ядерными державами. Акцентирование внимания на Великобритании и Франции направлено на то, чтобы отпугнуть эти страны от участия в инициативах по безопасности в отношении Украины.

Почему ложь о ядерке в Украине появились в четвертую годовщину вторжения: смотрите видео

Использует ли Россия ядерку против Украины?

На четвертую годовщину полномасштабного вторжения Россия снова вернулась к привычным страшилкам – начала распространять заявления о якобы подготовке передачи Украине ядерного оружия. На этом фоне возникает вопрос, может ли Кремль решиться на ядерный удар по нашему государству.

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности полковник СБУ Роман Костенко отметил, что по состоянию на 24 февраля России фактически нечем было отчитываться об успехах. Поэтому она снова прибегла к инструменту ядерного шантажа.

Владимир Путин стремится продемонстрировать собственную силу на фоне переговорных процессов. Именно поэтому и звучат громкие заявления о ядерном оружии. Параллельно Россия продолжает террористические атаки против Украины,

– сказал депутат.

Костенко подчеркнул, что за четыре года полномасштабной войны Россия так и не достигла своих стратегических целей, несмотря на постоянные заявления о мощности своей армии. Сейчас оккупанты несут значительные потери личного состава, получая взамен лишь незначительные тактические продвижения.

"Я не могу сказать, что мы уже побеждаем. Но они несут большие потери. В начале вторжения Путин угрожал странам НАТО в случае вмешательства. Сегодня же видим, что удары по территории России происходят практически ежедневно", – отметил Костенко.

Напомним, что 16 июня 2023 года Путин заявил, что передал часть ядерных зарядов в Беларусь. Мол, это ответ на то, что Великобритания предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном.

В то же время он отметил, что полностью исключать любые сценарии нельзя. Россия обладает как стратегическим, так и тактическим ядерным оружием. Тактические боеприпасы предназначены для поражения целей на отдельных участках фронта, в частности для прорыва оборонительных рубежей.

Тактическое ядерное оружие может вызвать масштабные разрушения на ограниченной территории, однако это не означает полного уничтожения всей линии фронта одним ударом. По словам Костенко, прогнозировать действия страны-агрессора сложно: невозможно на сто процентов исключить такое развитие событий, однако пока оно считается маловероятным.

Может ли Россия готовить ядерный удар по Украине: смотрите видео

