Саме відповідну мету російський диктатор вклав у війну проти України. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Путін провокує НАТО

У разі, якщо Путін застосує ядерну зброю вже проти НАТО – далі прогнозувати ніхто не зможе, сказав Олег Жданов. Це буде або обмін ударами, або ядерний апокаліпсис усього світу.

Путін хоче підняти ранг цієї війни до рівня світової, тому він провокує НАТО, щоб воно втрутилось,

– заявив військовий експерт.

Навіть у цьому російський президент бачить перевагу або свою власну перемогу, сказав Олег Жданов. Адже якщо НАТО втрутиться, тоді Путін вестиме перемовини не з Володимиром Зеленським, а з Джо Байденом – для нього це вже світовий рівень, так званий Олімп світової геополітики.

"Тому НАТО дистанціюється, не стільки бояться цього (зіткнення з Росією – 24 канал). Вони готові допомагати нам, щоб ми розв'язали світову проблему", – зазначив експерт.

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