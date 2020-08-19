У свіжому випуску "Є питання" за 19 серпня – Білорусь межує з Україною, і все, що там відбувається, точно випливає на нашу країну. Хоча б згадати історію з вагнерівцями і можливою спецоперацією наших розвідників.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:

Власний кореспондент "Радіо Свобода" в Мінську Валерій Калиновський розповів, як розгорталися події в Білорусі сьогодні та чи не втрачають протестувальники запалу.

Якими можуть бути варіанти розвитку подій у Білорусі і які це матиме наслідки для України – відповів професор політології Києво-Могилянської академії і наукового директора фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань.

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