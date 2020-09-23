Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу: хто в топі
У списку найвпливовіших людей світу опинилися канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент США Дональд Трамп. У топ потрапили також відомі співаки, науковці та правозахисники.
Список зі ста найвпливовіших людей світу поділили на п'ять категорій. Серед них – "Кумири", "Титани", "Лідери", "Діячі мистецтва" та "Новатори". Опублікував топ людей світ журнал Time.
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Хто потрапив у список найвпливовіших людей світу
- В категорії "Лідери", окрім Меркель та Трампа опинилися ще американський політик Джо Байден, президент Китаю Сі Цзіньпін, очільник Бразилії Жаїр Болсонару та інші.
- До "Титанів" віднесли гендиректора Google Сундара Пічаї, директорку міжнародного валютного фонду Крісталіну Георгієву тощо.
- В категорію "Новатори" потрапили астронавтки NASA Джессіка Меїр та Христина Кук, а також вірусологиня з Уханьського інституту Ши Чженлі.
- До найвпливовіших діячів мистецтва зарахували відому американську співачку Селену Гомез та південнокорейського режисера Пон Чжун Хо.
- У категорії "Кумири" опинилися засновники руху Black Lives Matter, тенісистка Осака Наомі та правозахиснция Анджела Девіс.
Президент РФ Володимир Путін не потрапив до списку найвпливовіших людей світу.