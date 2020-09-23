У списку найвпливовіших людей світу опинилися канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент США Дональд Трамп. У топ потрапили також відомі співаки, науковці та правозахисники.

Список зі ста найвпливовіших людей світу поділили на п'ять категорій. Серед них – "Кумири", "Титани", "Лідери", "Діячі мистецтва" та "Новатори". Опублікував топ людей світ журнал Time. Читайте також Путін винен у напливі сирійських біженців до Європи: заява уряду Німеччини Хто потрапив у список найвпливовіших людей світу В категорії "Лідери" , окрім Меркель та Трампа опинилися ще американський політик Джо Байден, президент Китаю Сі Цзіньпін, очільник Бразилії Жаїр Болсонару та інші.

, окрім Меркель та Трампа опинилися ще американський політик Джо Байден, президент Китаю Сі Цзіньпін, очільник Бразилії Жаїр Болсонару та інші. До "Титанів" віднесли гендиректора Google Сундара Пічаї, директорку міжнародного валютного фонду Крісталіну Георгієву тощо.

віднесли гендиректора Google Сундара Пічаї, директорку міжнародного валютного фонду Крісталіну Георгієву тощо. В категорію "Новатори" потрапили астронавтки NASA Джессіка Меїр та Христина Кук, а також вірусологиня з Уханьського інституту Ши Чженлі.

потрапили астронавтки NASA Джессіка Меїр та Христина Кук, а також вірусологиня з Уханьського інституту Ши Чженлі. До найвпливовіших діячів мистецтва зарахували відому американську співачку Селену Гомез та південнокорейського режисера Пон Чжун Хо.

зарахували відому американську співачку Селену Гомез та південнокорейського режисера Пон Чжун Хо. У категорії "Кумири" опинилися засновники руху Black Lives Matter, тенісистка Осака Наомі та правозахиснция Анджела Девіс. Президент РФ Володимир Путін не потрапив до списку найвпливовіших людей світу. Цікаво! Найвпливовішою людиною світу в 2015 році читачі журналу Time визнали Путіна.