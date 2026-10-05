Поведінкова стилістика вождика вимагає серйозних енергетичних витрат, і аватар Пу від 1 жовтня, на відміну від моделі Пу від 25 вересня, був заряджений на майже 4 години безперервного кривляння. Про це пише Андрій Піонтковський.

Але обидва Пу виконували те саме завдання – терміново перенаправити загрозу завдання ударів з українських об'єктів ВПК на території країн ЄС.

Диктатор знову витягнув ядерну карту

Інтелігенту за викликом Федору Луї наказано було навіть поставити Путіну зухвале запитання під час прес-конференції: "Міністерство оборони вже кілька місяців тому опублікувало список заводів, які виробляють у Європі зброю для України. Чи не час їх потурбувати?"

Відповідь була довгою і плутаною і зводилася до формули від 25 вересня – "не маємо переконливих мотивів".

Здавши в питанні ударів по заводах, Пу, щоб не розчаровувати остаточно Z-аудиторію, знову, здавалося б, зайнявся своїм улюбленим ядерним шантажем.

Але щоб не розлютити китайських товаришів, які суворо заборонили йому цей ядерний онанізм, він обдурив рашистське бидло, автоматично знецінивши свою традиційну погрозу: "Якщо ви спробуєте захопити Калінінград, я знищу вас ядерним ударом".

Він чудово знає, що Заходу навіть задарма не потрібен ніякий Калінінград. Заходу, світовій більшості, взагалі всім нормальним людям у світі, крім одного закінченого дивака в Білому домі, потрібно, щоб Пу забрався з України.

Путін рятує себе

Проблема Путіна в тому, що він божевільно ненавидить Україну, але недостатньо божевільний, щоб заплатити за шанс її знищення власним життям.

Виключивши сценарії ескалації, які потенційно загрожували його дорогоцінному життю, він зосередився на варварському знищенні безперервними бомбардуваннями інфраструктури, життєво важливої для українського суспільства. Аналогічні удари України по Росії не справили б на суб'єкта жодного враження. Цінність будь-якої кількості життів його підданих для Путіна дорівнює нулю.

В українського керівництва залишається, наприклад, такий робочий сценарій. Переконливо продемонструвати загрозу життю маніяка, не довівши її до стадії реалізації, і запропонувати йому негайно укласти повітряне перемир'я. У разі відмови ліквідувати ката українського народу.