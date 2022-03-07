В ефірі 24 каналу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зазначив, що Путін сам робить все для того, щоб політики змінювали позицію. Жоден європейський політик не може виправдати дії президента Росії.

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"Путін робить все можливо для того, щоб навіть затяті "путіністи", такі як Орбан, ставали на бік цивілізованого світу", – зауважив аналітик.

Посилення його агресії, жорсткі методи проти мирного населення та жорсткіші методи ведення війни вказують на те, що або ти залишаєшся адекватною людиною і політиком, або ти – друг Путіна. Тут немає іншої сторони,

– пояснив Краєв.

Ситуація повторюватиметься

За його словами, навіть Орбана вийшло схилити на проєвропейську, проукраїнську позицію. Краєв припустив, що далі так ставитиметься з проросійськими партіями і політиками по усій Європі.

"Ми вже зараз не бачимо жодної заяви серед європейських країн на підтримку Росії. Це неможливо для європейського політика, яку б позицію він не мав", – підсумував Краєв.

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