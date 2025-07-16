Про це 24 Каналу сказав російський політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що Путін побоюється певних можливих наслідків.

До речі Трамп заявив, що багато разів думав, що вже домовився з Путіним

Які 2 чинники вплинуть на рішення Путіна?

Галлямов зазначив, що багато чого залежить від результату візиту глави російського МЗС Сергія Лаврова до Північної Кореї, зокрема від того, чи надасть Пхеньян свої війська. Якщо ще залишається якась надія на прорив, то Путін поводитиметься жорсткіше.

Якщо ж, за його словами, диктатор зрозумів, що генерали його вкотре обманули, обіцяючи прорив, тоді треба вже завершувати. А свою нездатність прорвати фронт можна видати за поступку Трампу.

До того ж, зауважив він, є ще один чинник, який може вплинути на рішення Путіна. Загалом наступом зараз командують генерали Михайло Теплинський та Андрій Мордвічев, які є такими собі "яструбами".

Якщо надійде команда зупинитися, а вони готові наступати, то Путін створить те, чого дуже сильно хоче уникнути – появу якихось нових "пригожиних", які його не поважають як слабака,

– заявив Галлямов.

Тобто, додав політтехнолог, для Путіна дуже важливо, щоб у цих генералів не виникло відчуття, що глава Кремля зупинив їх, хоч вони могли ще щось зробити на фронті.