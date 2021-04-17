Росіяни вже 20 років поспіль голосують за прекрасного "президента-українофіла". Обирають вони його начебто собі, але ось уже який рік Володимир Путін насамперед думає про Україну.

И делает он при этом все возможное – даже в ущерб интересам России – для становления государства украинского. Не верите? Быть такого не может, неправдоподобно звучит? Давайте разбираться!

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Путин объединил украинцев

Смотрите, уже который год подряд, а именно с 2014 года, Путин делает все возможное чтобы украинцы наконец-то осознали себя теми вот "бандеровцами" и "националистами", то есть нацией, отличной от "русского мира". Путин для этого принес в жертву многолетние добрососедские отношения между нашими странами. Принес в жертву статус россиян в Украине как старших братьев, сделал он это превратив Россию во врага, в общего врага для всех украинцев – и что самое главное – таким образом объединив украинцев вокруг национальной идеи противостояния внешнему врагу.

А надо понимать – на ровном месте дать обществу национальную идею, причем такую, которая живет годами – это дорого стоит. Фактически в этом плане Путин сделал для Украины больше, чем некоторые украинские гетманы и президенты.

За это Путину большое спасибо, медалька и грамота от украинцев – я очень надеюсь, что этой грамотой потом черти в аду котел ему растопят…

Но я отвлекся – и возвращаясь к благодарностям россиянам за Путина, смотрите как это все происходит: вот только-только мировая общественность начинает уставать от Украины, только-только начинает она забывать про Киев, но тут как "черт з табакерки" выскакивает повелитель-стерхов и делает все возможное чтобы интерес к Украине не угас, чтобы Европа и США снова про Украину вспомнили и снова захотели Украине помочь – тем или иным способом…

Путин не позволяет миру забыть про Украину

И ведь каждый раз это срабатывает, каждый раз лишь благодаря Путину это происходит. Ведь без него, без этих вот всех гопнических телодвижений Кремля в сторону Украины – ничего бы этого не было, про Украину давным-давно бы все забыли – и Европа и Америка забыли бы, ведь у них своих "хлопот полон рот".

Но нет – Путин не позволяет этому произойти, не позволят миру забыть про Украину.

Он снова берётся что-нибудь идиотское отчебучить – вроде этого вот демонстративного (среди белого дня и без маскировки) перемещения войск под украинские границы – и вуаля, Украина снова в центре внимания. Нам снова выражают поддержку, и наше желание вступить таки в ЕС и НАТО теперь уже – только благодаря действиям Путина – не выглядит уже как просьба бедных родственников. Нет, нас туда уже чуть ли не приглашают, то есть не мы упрашиваем, а нас.

Вот за это я и хотел бы поблагодарить россиян, что вы терпите на должности президента Российской Федерации человека, который в первую очередь играет на руку другому государству. Который приносит в жертву интересы россиян, который подставляет россиян под все новые и новые санкции, который вешает на шею россиянам финансирование всё новых и новых депрессивных регионов. Начал он с Приднестровья и Чечни, потом добавил Южную Осетию и Абхазию, а теперь вот Крым и напоследок оккупированные вами территории украинского Донбасса, те вот 2 молодые "республики" единственным источником доходов для которых является бюджет Российской Федерации – то есть ваши налоги.

И вот это все, все вот эти дополнительны проблемы и трудности россиянам Путин создает лишь для того, чтобы Украина состоялась как успешное государство.

Путин буквально силой выталкивает Украину из болота "русского мира" и буквально в спину толкает в Украину сторону Европейского Союза и НАТО. Откровенно вам скажу, без помощи Путина мы бы никогда не смогли этот путь проделать. И спасибо вам большое россияне, что вы позволяете Путину в этом всем нам помогать за ваш счет.

Отдельная кстати благодарочка Путину, что россиян в Турции не будет на майские – прекрасно смогут теперь украинцы там не задорого отдохнуть, не слыша при этом пьяного русского мата.

Обращение к крымчанам

И на прощание 2 слова крымчанам скажу – на днях российские власти пугали вас терактами, мол, их Украина готовит на полуострове. Так вот, включите голову – обратите внимание, кто именно такие разговоры заводит: ФСБшники, уши которых торчат из историй со взрывами в Буйнакске, в Москве и Волгодонске. Поэтому на вашем месте, я бы не украинских ДРГ боялся (которых не существует, как не существовало и тех вот легендарных уже поездов с бандеровцами, которые в 2014 году якобы ехали к вам на полуостров со Львова).

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На вашем месте, я бы ФСБшников боялся. На вашем месте, я бы круглосуточные дворовые дежурства сейчас организовал бы, чтобы наблюдать за чердаками и подвалами своих домов и не дать ФСБшникам занести туда взрывчатку и сделать из мирных жителей Крыма сакральных жертв для оправдания Кремлю новой войны, как сделали они это в 1999 году, убив невинных российских граждан.

У них тогда это получилось и теперь вполне вероятно, что они захотят повторить эту успешную двухходовочку.