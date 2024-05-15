Пауза та інформаційне перезавантаження

Насправді очікувано, і далі я поясню чому.

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В інтерв'ю китайському агентству "Сіньхуа" Путін високо оцінив китайський мирний план, суть якого полягає в тому, щоб розпочати переговори між Україною та Росією на нинішній лінії фронту та без виведення російських військ.

Тобто це фактично те, що так потрібно Росії – збереження захоплених територій та перепочинок для відновлення потенціалу, після чого через рік – два війна почнеться з новою силою. Але зараз Росії критично потрібна пауза.

Наступ, який розпочався з жовтня 2023 року і дуже високими втратами приніс дуже спірні результати, зараз показово триває у Харківській області. Так Путін навмисне намагається показати, що його армія може наступати по всіх фронтах, і це Україна має бути зацікавлена у мирних переговорах.

Російська армія виснажується боями й накопичує ресурс. Удари вже давно перекинулися на територію Росії, на 1500 кілометрів від кордону з Україною. Увесь світ бачить, що українці не бояться бити вглиб російської території, а росіяни проти таких ударів практично беззахисні.

Путіну терміново потрібна пауза та інформаційне перезавантаження. Не тільки для відновлення сил і засобів та накопичення їх у більшій кількості, ніж були до повномасштабного вторгнення, а й банально йому потрібен рік інформаційної тиші, щоб забулося те, наскільки російська армія зганьбилася в Україні і наскільки вона безпорадна навіть у питаннях захисту власної країни.

А тому така заява Путіна цілком передбачувана і з урахуванням того, якими причинами вона викликана, можемо зробити не двозначний висновок про те, як на неї слід реагувати.