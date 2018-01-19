Путін скликав Раду безпеки через український закон про реінтеграцію Донбасу
16:11, сьогодні 2926 Читать новость на русском
У п’ятницю, 19 січня, президент Росії Володимир Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки у зв'язку зі схваленим в Україні законом про реінтеграцію Донбасу.
Про це повідомляється на сайті президента Росії.
"Учасники наради відзначили, що, безумовно, закон може негативним чином вплинути на перспективи внутрішньо українського врегулювання. Була підкреслена безальтернативність мінських угод і "нормандського формату", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу, який вперше визнає Росію агресором.
Джерело: 24 Канал
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