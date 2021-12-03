Гарматне м'ясо для Росії

До наступу Кремль планує залучати навіть терористичні псевдореспубліки. Хоча їх, звісно, використають виключно як гарматне м'ясо. Думаю, про це взагалі немає ні в кого жодних сумнівів.

До теми Потрібна тривожна валіза, – військовий експерт сказав, як готуватися до можливого наступу Росії

Більше вам скажу. Про те, що вони для Росії лише гарматне м'ясо розуміють навіть самі бойовики, тому вони масово з війська тепер звільняються. Росія змушена була їм підняти зарплатню на 30%, аби втримати.

Чому нам ця інформація є цікавою? Бо це ще одне свідчення того, що "щось точно готується". Про це "щось" знають і ті бойовики, які не хочуть брати участь.

Чому бойовики тікають

Одна справа тихенько собі в окопі на зарплаті сидіти й не висовуватися, а інша справа – піти з того окопу в наступ. Бойовики ризикувати власними життями не надто хочуть, тому й узялися масово з лав війська звільнятися.

Для нас це все одно поганий сигнал, бо це означає, що повномасштабне російське вторгнення таки дійсно готується. Навіть не так. Росія до нього технічно вже готова, адже саме для цього й сконцентрувала під українськими кордонами своє 100-тисячне військо. Про це, напевно, знають вже всі.

Однак чи готовий Путін віддати такий наказ про наступ – от саме це зараз є головним питанням.

То для росіян, звісно, це є питанням №1: чи кине їх Путін в наступ помирати. Водночас для нас і решти світу питанням №1 є інше: як того Путіна втримати від "наказу про вторгнення в Україну". І знаєте, на це питання є 2 відповіді. Одна очевидна, а інша – правильна.

Дивіться "Pro новини" за 3 грудня на 24 каналі: відео

Як втримати Путіна

Очевидна відповідь

Втримати Росію від вторгнення в Україну можна, негайно узявши Україну до НАТО, або ж перекинувши в Україну війська НАТО. Якраз є вільні – ті, які лише нещодавно були з Афганістану виведені.

Так от це очевидна, але неправильна відповідь. Чому так? Бо ми ж з вами знаємо про путінську ідею-фікс "відновити Радянський Союз". Який може бути Радянський Союз без України? Саме тому для Путіна є буквально неприпустимою навіть сама думка про те, що Україна може стати членом Північноатлантичного Альянсу.

Відповідно заради своєї божевільної мрії Путін зробить буквально усе можливе, щоб не пустити Україну в НАТО, бо це поставило б остаточний хрест на тій його мрії.

Саме тому Путін і чинить спротив розширенню НАТО на Схід, саме тому він й виступає категорично проти євроатлантичних прагнень України. Вступ України до Альянсу або ж війська Альянсу в Україні будуть для Путіна тією останньою краплею, від чого він оскаженіє і віддасть наказ про вторгнення в Україну.

І це, я певен, чудово розуміє і офіційний Київ, і НАТО, і Сполучені Штати. Поки Путін живий, то не буде нам ані вступу до НАТО, ані їхнього війська в Україні. Це лише тому, щоб не дражнити і не провокувати Путіна до нової війни.

Правильна відповідь

Втримувати Путіна від вторгнення погрозою нових економічних та політичних санкцій. Так-так, тих самих санкцій, про які я з 2014 року вже стільки разів в новинах згадував, що якби мені кожного разу по 10 гривень давали, я б напевно вже власний телеканал міг на ці гроші відкрити.

Однак мовиться не про це, а про те, що санкції бувають різними. Якщо дотепер проти Росії запроваджували санкції, спрямовані проти кремлівської верхівки, то вже у разі повномасштабного вторгнення в Україну цивілізований світ може запровадити embargo на купівлю російських енергоносіїв.

Що за embargo

Це тотальна заборона будь-кому купувати російські газ та нафту. Треба розуміти, що Росія саме з цих продажів взагалі і живе. В них там реально половина прибутків бюджету саме з продажів власних корисних копалин з-за кордону і формуються. Не дарма Росію ще називають країною-бензоколонкою.

Зверніть увагу Лукашенко перетворився на антиукраїнську зброю в руках Путіна

І якщо це джерело прибутків Кремль втратить в один момент, то банально вже не зможе прогодувати своє населення. Це означає, що не зможе пояснити росіянам, навіщо тоді взагалі було Україну завойовувати, якщо і самим тепер доведеться голодувати, так ще й окуповану територію України власним коштом утримувати.

От саме так нині і працюють погрози запровадження "суворіших санкцій", що їх виголосили Росії усі можливі впливові світові лідери та організації, включно із НАТО та Сполучними Штатами Америки.

Я дуже сподіваюсь, що Путін ще не остаточно збожеволів. Що він розуміє всі невиправдано високі ризики для своєї держави, які матиме у разі вторгнення в Україну.



Є сподівання, що Путін не віддасть наказ про напад / Фото Getty Images

Росія не переживе вторгнення в Україну

І на завершення теми від себе особисто скажу. Я насправді дуже не хочу і дуже боюся нової війни, бо я розумію, скільки вона нам завдасть нових втрат, горя та страждань.

Звісно, я розумію, що ми Путіну точно дамо гідну відсіч, але це мене не надто тішить, бо я розумію, що Путіна це не зупинить. Російська верхівка завжди жила за принципом "бабы еще нарожают". Єдине, що мене реально тішить – чим би те російське вторгнення не завершилося для України, але для Росії воно точно буде максимально поганим. Вторгнення в Україну Росія вже точно не переживе…