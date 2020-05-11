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П'яний військовий влаштував ДТП на Львівщині: загинув його колега по службі

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ДТП 10 травня у Львівській області - загинув військовий
ДТП на Львівщині / Нацполіція

Увечері 10 травня на трасі "Київ – Чоп" в селі Солонка Пустомитівського району Львівської області сталася ДТП. В результаті аварії загинув 28-річний військовий з Сумщини.

Винуватця аварія затримали для обрання запобіжного заходу, повідомляє пресслужба поліції.

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Що відомо про обставини аварії

  • П'яний військовий за кермом автомобіля SEAT Ibiza врізався в Opel Vectra під керуванням 40-річного львів'янина. В результаті загинув пасажир SEAT. 
  • За інформацією Zaxid.net, винуватець ДТП і загиблий чоловік – військовослужбовці однієї з львівських частин.
  • Обоє – лейтенанти. Загиблий родом із Сумської області, а водій – із Пустомитівського району Львівщини.
  • Водій SEAT затриманий, йому обиратимуть запобіжний захід. За вчинення ДТП зі смертельними наслідками йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

аварія на львівщині
Фото Нацполіції з місця аварії на Львівщині

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Жертви Збройні сили України Новини Львова Аварії та ДТП
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