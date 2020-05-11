П'яний військовий влаштував ДТП на Львівщині: загинув його колега по службі
Увечері 10 травня на трасі "Київ – Чоп" в селі Солонка Пустомитівського району Львівської області сталася ДТП. В результаті аварії загинув 28-річний військовий з Сумщини.
Винуватця аварія затримали для обрання запобіжного заходу, повідомляє пресслужба поліції.
Дивіться також Трагічна ДТП на Вінниччині: загинули троє молодих військових – фото
Що відомо про обставини аварії
- П'яний військовий за кермом автомобіля SEAT Ibiza врізався в Opel Vectra під керуванням 40-річного львів'янина. В результаті загинув пасажир SEAT.
- За інформацією Zaxid.net, винуватець ДТП і загиблий чоловік – військовослужбовці однієї з львівських частин.
- Обоє – лейтенанти. Загиблий родом із Сумської області, а водій – із Пустомитівського району Львівщини.
- Водій SEAT затриманий, йому обиратимуть запобіжний захід. За вчинення ДТП зі смертельними наслідками йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Фото Нацполіції з місця аварії на Львівщині
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 10:47 COVID-19 у Києві: столиця лідирує за кількістю нових випадків захворювання
сьогодні , 15:05 Досвяткувались: серед російських військових масовий спалах COVID-19 через репетиції параду
сьогодні , 10:54 Росія вийшла на третє місце в світі за поширенням COVID-19: вже понад 220 тисяч хворих
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі